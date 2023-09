Chanel Totti, è crisi con il fidanzato Cristian Babalus? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi, è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la figlia dell’ex calciatore e della conduttrice stia vivendo un periodo di crisi con il suo compagno. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Chanel Totti, è crisi con il compagno Cristian Babalus? In questi ultimi giorni, i più attenti hanno notato una serie di mosse social che fanno capire che la storia d’amore tra Chanel e il suo fidanzato sarebbe finita per sempre.

Alcuni, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che sulla pagina Instagram di Cristian Babalus sono scomparse tutte le foto che lo ritraggono insieme alla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Inoltre, da giorni i due non si mostrano più insieme. Dal momento che sono sempre stati una coppia molto affiatata, l’assenza sui social fa intuire che i due stiano vivendo un periodo di crisi.

Ovviamente, c’è da dire che al momento si tratta solamente di un rumor, dal momento che la notizia non è stata ancora confermata né smentita dai diretti interessati. Chanel e Cristian, dopo la circolazione del rumor, hanno preferito rimanere in silenzio, decidendo di non esporsi in merito al gossip che in queste ultime ore sta circolando sul loro conto.

Chi è Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel Totti

Cristian Babalus, fidanzato di Chanel Totti, è padre di una bambina, Kylie, avuta dalla precedente relazione con la tiktoker Martina De Vivo. Oltre a lavorare sui social, Cristian lavora anche in un negozio di abbigliamento a Roma che si chiama ‘Babalus & Babalusino’. Attualmente il nome di Cristian è finito al centro del gossip per una presunta crisi con Chanel, ma la notizia, almeno per il momento, non è stata confermata né smentita.