Ilary Blasi lancia una frecciatina a Noemi Bocchi: “Dopo la visita oculistica spierò molto meglio”

Le parole della conduttrice non sono di certo passate inosservate

In questi giorni Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati molto chiacchierati dalle pagine di gossip per un gesto di cui si sono resi protagonisti e che non è di certo sfuggito agli occhi dei più attenti. L’ex calciatore e la sua compagna sono stati infatti pizzicati a guardare, tramite una loro amica, un’Instagram Story di Ilary Blasi.

In seguito a quanto successo, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di lanciare una frecciatina alla compagna di Francesco Totti e le sue parole non sono di certo passate inosservate. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Tramite la sua pagina Instagram, Ilary Blasi ha condiviso delle immagini che la ritraggono in compagnia della sorella Melory, di professione oculista. In seguito ad una visita agli occhi, l’ex moglie di Francesco Totti ha deciso di lanciare una vera e propria frecciatina social a Noemi Bocchi e il suo gesto sta facendo molto chiacchierare.

Nel dettaglio, Ilary Blasi ha commentato con ironia l’episodio di cui il suo ex marito e la compagna si sono resi protagonisti qualche giorno fa. Queste sono state le parole che la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha rivolto a sua sorella Melory dopo aver fatto la visita oculistica:

Quindi Melody, dopo ci vedrò meglio?

In seguito alla risposta affermativa da parte di sua sorella, Ilary Blasi ha poi aggiunto:

Quindi spierò anche meglio!

Inutile dire che le parole di Ilary Blasi stanno facendo il giro del web.

La conduttrice ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare direttamente l’episodio di cui si sono resi protagonisti Francesco Totti e Noemi Bocchi qualche giorno fa. Nonostante ciò, molti hanno visto nelle parole che Ilary ha pronunciato nelle sue Instagram Story una vera e propria frecciatina rivolta al suo ex marito e alla sua compagna.