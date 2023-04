Chanel Totti fa una dedica a mamma Ilary: ecco le sue parole

In occasione del ritorno in tv di Ilary Blasi, Chanel Totti sostiene sua madre a distanza

Senza alcuna ombra di dubbio, Ilary Blasi e Chanel Totti hanno un legame molto speciale. La celebre showgirl romana è tornata sul piccolo schermo al timone della conduzione de L’Isola Dei Famosi. Alla luce di questo, sua figlia ha deciso di farle una dolce dedica sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nonostante abbia solo 15 anni, Chanel Totti sa bene come catturare l’attenzione su di sé. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è sempre molto attiva su Instagram dove condivide numerosi contenuti in merito alla sua quotidianità. In occasione della prima puntata de L’Isola Dei Famosi andata in onda il giorno 17 aprile 2023, la quindicenne ha voluto mostrare tutto il suo sostegno a sua madre.

Infatti, lei stessa ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae dinnanzi al televisore pronta a guardare sua mamma sul piccolo schermo. Queste sono state la parole scritte a corredo della didascalia:

Ready for tonight

In questo modo, la figlia di Francesco Totti ha lasciato intendere di sostenere la nota conduttrice nella sua avventura professionale e di essere la prima spettatrice d’eccezione del celebre il reality in onda su Canale Cinque.

Nel frattempo, Ilary Blasi ha sancito il ritorno in televisione dopo un anno in cui è stata costretta ad affrontare alcune difficoltà, come per esempio la separazione dal calciatore Francesco Totti. Ad inizio puntata, la celebre conduttrice ha voluto sdrammatizzare con una battuta velenosa. Infatti, lei stessa con ironia ha detto:

Per uno che arriva c’è uno che va.

Chanel Totti ha sempre sostenuto sua madre, anche nel corso della separazione dal suo ex marito. Infatti, in quell’occasione, la quindicenne aveva condiviso sui social uno scatto che la ritraeva insieme alla mamma scrivendo una dolce dedica a corredo della didascalia: