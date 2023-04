Francesco Totti e Ilary Blasi, il retroscena su Noemi Bocchi emerge solo ora: “Ecco cosa voleva che facesse Totti per la sua ex moglie”

In questi giorni i nomi di Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Alla notizia della frecciatina che la conduttrice ha lanciato in diretta al suo ex marito durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi si è aggiunta quella della decisione provvisoria del Tribunale. Stando alle indiscrezioni, pare che Noemi Bocchi avesse spinto l’ex calciatore a rifiutare la proposta del legale di Ilary Blasi.

In queste ultime ore stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, avrebbe spinto l’ex calciatore a rifiutare una proposta fatta dal legale di Ilary Blasi per trovare un accordo sulla separazione.

Voci in circolazione hanno infatti rivelato che Noemi Bocchi avrebbe fatto non poca pressione sul suo nuovo compagno per spingerlo ad ottenere un accordo. Le amiche della compagna di Francesco Totti avrebbero rivelato che la donna abbia suggerito al suo fidanzato di versare una cifra pari a 6mila euro al mese, costo che corrisponde a 2mila euro al mese per ogni figlio.

Al momento si tratta solamente di gossip, in quanto la notizia che sta circolando in queste ultime ore non ha basi fondate. I diretti interessati continuano a rimanere in silenzio e a non esporsi in merito a questa vicenda tanto chiacchierata e che li vede protagonisti in questi giorni.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la frecciatina lanciata in diretta a Francesco Totti: ecco cosa ha fatto la conduttrice

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha finalmente aperto i battenti. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare le parole che la padrona di casa Ilary Blasi ha pronunciato a inizio puntata: la mega frecciatina all’ex marito Francesco Totti non è passata inosservata.

Appena entrata nello studio dell’Isola dei Famosi, la conduttrice ha esordito con queste parole:

Tante cose sono cambiate: come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Sto parlando di Nicola Savino.

Anche se Ilary si stava riferendo a Nicola Savino, opinionista dello scorso anno, tutti non hanno potuto fare a meno di notare una vera e propria frecciatina nei confronti di Francesco Totti.