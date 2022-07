Il mondo del gossip si basa di recente anche sugli indizi social. E così inevitabile che i più attenti guardino con attenzioni i profili della coppia del momento: Ilary Blasi e Francesco Totti.

Ilary è volata in Tanzania insieme ai figli per una vacanza lontano dai riflettori. Totti a quanto pare è rimasto nella capitale.

Ma i più attenti hanno visionato l’ultimo video postato dalla primogenita Chanel Totti su TikTok dove vanta oltre 34mila followers.

Fonte: web

La ragazza intona il testo del brano di Rhove “Over the rainbow” dicendo “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”. Mentre canta si appresta a prendere l’aereo per andare in vacanza con Ilary.

Nel video appare anche la sorella più piccola Isabel a cui poi da un bacio. In molti hanno cercato di interpretare questa frase di Chanel e se ci fosse qualche allusione ai genitori, o al padre.

I commenti sotto al video sono stati tanti. C’è chi crede che stia a significare un allontanamento della ragazza dal padre. Altri invece pensano che la 15enne stia già pensando di andare a vivere con il papà.

Ma tra i fan c’è anche chi esprime dispiacere per come la vicenda si stia volgendo e ha scritto: “Spero che vada tutto bene”.

Intanto nelle ultime ore alcune indiscrezioni volevano la piccola Chanel nel cast del reality di Rai 2, Il Collegio. Indiscrezioni che però sono state subito smentite.

Totti, sui social spunta la foto del bacio con Noemi, ma è un fake

E mentre Ilary con i figli è in vacanza, ieri sui social c’è stato un piccolo giallo. Da un profilo Instagram chiamato Noemi Bocchi è apparsa una foto che ritrae l’ex calciatore mentre bacia una ragazza bionda.

La foto è al buio quindi non si capisce bene chi sia. In molti hanno interpretato l’immagine come il primo bacio pubblico della coppia. Ma in realtà si trattava di una fake news.

Cercando la foto su google si evince come sia stata pubblicata dallo stesso Totti nel 2018 e la donna in questione è proprio Ilary Blasi.