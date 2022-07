Francesco Totti esce allo scoperto con Noemi Bocchi? Lo scatto del bacio diventa virale

Da quando hanno ufficializzato la separazione dopo ben 17 anni di matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi sono i personaggi più chiacchierati di questa estate. Non sono ancora note le cause che hanno portato alla separazione tra i due, anche se sono molte le voci in circolazione secondo cui sia Totti che Ilary avrebbero trovato un nuovo amore.

In queste ultime ore Francesco Totti è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. L’ex calciatore, insieme alla sua presunta nuova fidanzata Noemi Bocchi, si è reso protagonista di un gossip che sta facendo il giro del web. Uno scatto riguardante la coppia è infatti diventato virale. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Nelle ultime ore su Instagram è apparsa un’immagine che sta facendo molto parlare il mondo del web e non solo. Lo scatto in questione ritrae Francesco Totti dare un bacio ad una donna. La maggior parte delle persone ha attribuito l’identità della persona presente nello scatto insieme al calciatore a Noemi Bocchi.

Facendo però alcune ricerche sul web si è scoperto che la donna in questione non è la presunta nuova fidanzata di Totti ma bensì la sua ex moglie Ilary Blasi. Nonostante in questi giorni non si fa altro che parlare della loro relazione, né il calciatore né Noemi Bocchi hanno confermato o smentito la loro presunta storia d’amore.

I paparazzi sono riusciti comunque a pizzicare insieme il calciatore e la sua presunta nuova fiamma. Sul settimanale ‘Chi’, infatti, sono stati pubblicati alcuni scatti che immortalano l’ex capitano della Roma sotto casa di lei.

Nel frattempo Ilary Blasi, per allontanarsi dal polverone mediatico che la vede coinvolta in questo periodo insieme al suo ex marito, ha deciso di concedersi un periodo di relax in Tanzania per trascorrere del tempo insieme ai suoi tre figli e alla famiglia di sua sorella.