Chanel Totti in moto col fidanzato, slalom tra le auto: “Il miglior buongiorno”

Dice che è il miglior buongiorno che si possa immaginare: Chanel Totti sfreccia in moto con il fidanzato ad alta velocità. E non è la prima volta che succede

Ci è ricascata di nuovo. Già una volta aveva postato un video nel quale il compagno sfrecciava ad alta velocità in autostrada. Questa volta, invece, erano nel pieno centro di Roma, forse stavano andando verso la scuola che lei frequenta. Chanel Totti in moto col fidanzato Cristian Babalus fanno slalom tra le auto, in un video postato su una Stories di Instagram della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. “Il miglior buongiorno”, secondo lei.

Chanel Totti e Cristian Babalus

Non è passato inosservato l’ultimo video postato sui social dalla figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Del resto anche lei, come i suoi genitori, ormai è sempre al centro del gossip, in particolare quando è con il fidanzato, Cristian Babalus.

Negli ultimi giorni si era parlato spesso della mamma e del papà famosi, ancora alle prese con il divorzio, con le rivelazioni che gridano allo scandalo, con presunte vendite di ville miliardarie. Anche quella dove l’ex conduttrice delle Iene vive con i suoi figli, da quando il Pupone se n’è andato.

Questa volta, però, il gossip riguarda la giovane figlia di Totti, che già in passato era finita nel mirino della stampa scandalistica perché aveva ripreso il fidanzato andare a folle velocità in autostrada. Pubblicando poi online, come se niente fosse, quel video.

Del resto si sa che Cristian Babalus, con il quale Chanel Totti sembra fare sul serio (anche se a Napoli è stata pizzicata mano nella mano con Balottelli), ha la passione per le supercar e per l’alta velocità. Non nasconde di fare corse in auto con i suoi amici!

Fonte foto da Instagram di _chaneltotti

Chanel Totti in moto con il fidanzato: il video che fa discutere

Nel video si vede la moto del fidanzato di Chanel andare a gran velocità su via degli Annibaldi, che da via Cavour va verso il Colosseo, che si vede nello sfondo. Probabilmente lui la stava accompagnando alla prestigiosissima St. Stephen School che frequenta, con una retta annuale da 28mila euro.

Il fidanzato ventenne, che è già papà di una bambina avuta da una precedente relazione, va a 60 all’ora, in un tratto di strada urbano dove il limite è al massimo di 50. Chanel è seduta dietro di lui e riprende tutto quanto, per poi pubblicare il video in una storia di Instagram.