Chanel Totti in vacanza a Montecarlo con il fidanzato: il prezzo da capogiro dell’hotel in cui alloggiano

Ancora una volta il nome di Chanel Totti è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è partita per Monaco insieme al fidanzato Cristian Babalus. Ma sapete quanto costa l’hotel in cui alloggiano? Tenetevi forte perché il prezzo è da capogiro.

Solo qualche giorno fa il nome di Chanel Totti è finito al centro del gossip per via dei rumors in merito ad una presunta crisi con il fidanzato Cristian. A distanza di qualche giorni, la coppia ha smentito le voci sul proprio conto ed ha deciso di volare a Montecarlo per concedersi qualche giorno di relax.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi e il fidanzato si sono concessi una fuga d’amore a Montecarlo. La ragazza non ha perso occasione di immortalare i momenti della vacanza, condivisi sulla sua pagina social. Tra i tanti scatti resi pubblici, non è passato inosservato agli occhi dei followers il bellissimo hotel in cui ha alloggiato la coppia.

Molti, dunque, si sono interrogati sul prezzo della struttura. Ebbene, tenetevi forte perché alloggiare in questo hotel richiede una cifra da capogiro. Stando a quanto emerso, pare che il costo a notte della struttura in cui hanno deciso di soggiornale Chanel Totti e il suo fidanzato è di 1200 euro.

Chi è Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel Totti

Cristian Babalus, fidanzato di Chanel Totti, è padre di una bambina, Kylie, avuta dalla precedente relazione con la tiktoker Martina De Vivo. Oltre a lavorare sui social, Cristian lavora in un negozio di abbigliamento a Roma che si chiama ‘Babalus & Babalusino’.