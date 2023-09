Striscia la Notizia, Ilary Blasi riceve il tapiro d’oro: “Sicuri che sia per me?”

Queste le parole della conduttrice: "Siamo sicuri che sia per me"

Nel corso delle ultime ore il nome di Ilary Blasi è finito di nuovo nell’occhio del ciclone e sta occupando ampio spazio fra la pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Subito dopo aver ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata.

In queste ore Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha fatto visita a Ilary Blasi per consegnarle il tapiro d’oro. Il motivo riguarda uno dei gossip più chiacchierati di questi giorni. Qualche giorno fa, infatti, la conduttrice si è recata allo stadio Tre Fontane per assistere alla partita del figlio Cristian.

All’evento erano presenti anche Francesco Totti e Noemi Bocchi i quali sono stati pizzicati nel momento in cui l’amica di lei mostrava alla coppia una storia Instagram condivisa dalla stessa Ilary. Inutile dire che le immagini sono diventate virali ed hanno fatto il giro del web.

Dopo aver ricevuto il tapiro, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha condiviso un’Instagram Story dove non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina non passata di certo inosservata. Queste sono state le parole dell’ex moglie di Francesco Totti:

Buongiorno, sono in compagnia di un amico speciale. Eccolo qui, fresco come me, me l’ha portato Valerio Staffelli il tapiro. Anche se mi viene un dubbio: Valerio, sei sicuro che era per me? Io qualche dubbio ce l’ho.

Molti hanno visto nelle parole di Ilary Blasi una vera e propria frecciatina rivolta a Francesco Bocchi e alla compagna Noemi Bocchi. Secondo la conduttrice, dunque, Valerio Staffelli avrebbe dovuto consegnare il tapiro d’oro non a lei ma al suo ex marito e alla sua compagna. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire come è andata la consegna del tapiro d’oro a Ilary Blasi.