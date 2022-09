Chanel Totti risponde ad un followers su Tiktok: “Devi guardare me non…”

Chanel Totti ha ormai 15 anni. E come quasi tutte le adolescenti di quella generazione è cresciuta con i social network. Anche lei nell’ultimo periodo si è avvicinata molto a Tiktok.

Sul social cinese la figlia di Francesco e Ilary vanta già un discreto successo di follower e quasi quotidianamente pubblica alcuni brevi video di vita quotidiana. Chanel di solito pubblica o insieme a suo fratello Christian, o insieme alle sue amiche.

Fonte: web

L’ultimo video pubblicato qualche ora fa dalla durata di soli 9 secondi ha scatenato alcune polemiche. Chanel ha pubblicato un video in cui lei indossa una maglia a mezze maniche di Fendi dal costo di 890 euro e sullo sfondo è possibile notare l’enorme salone lussuoso della grande villa all’Eur, che molto probabilmente al termine del divorzio diventerà di proprietà di lei e dei due fratelli.

L’arredamento lussuoso del salone non è passato inosservato e Chanel è passata quasi in secondo piano. Un utente ha commentato: “Due soldi la casa” come a voler rincarare la dose sulla lusso presente in quella villa.

Chanel ha deciso di non tenersi il commento ed ha risposto a tono: “Devi guardare me non la casa”. Un commento diretto che però fa capire tutto. Chanel a 15 anni sta entrando in una fase particolare della propria vita.

Normale si senta sotto i riflettori per essere la figlia di due dei personaggi più influenti di Roma e non. Però molto probabilmente vorrebbe apparire ed essere apprezzata per ciò che è e non per essere la figlia di.

Per questo Chanel ha commentato in questo modo; per far capire che bisognerebbe maggiormente soffermarsi su di lei e non su cosa la circonda.

Inutile dire che diverse persone si sono schierate al fianco della ragazza invitandola a non curarsi di questi commenti inutili.