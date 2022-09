Ilary Blasi sempre più magra: l’ultimo scatto preoccupa i fan

E si continua a parlare ancora di Ilary Blasi. Il suo nome insieme a quello di Francesco Totti ha monopolizzato il mondo del gossip nostrano da circa due mesi.

Le vicende della conduttrice e dell’ex calciatore sono seguite quasi in tempo reale. Si è parlato di Ilary e delle vacanze prima in Tanzania, poi a Sabaudia, Dolomiti e Croazia.

Fonte: social

Su Totti, seguito dai paparazzi, è stato beccato in diverse occasioni sotto casa della sua nuova fiamma Noemi Bocchi. I due continuano a vedersi in segreto, in attesa di uscire allo scoperto una volta che il pupone ha risolto la situazione con la sua ormai ex moglie.

Infatti in questo momento la storia si è spostata sulle faccende legali. Gli avvocati dei due sono al lavoro per cercare di trovare una quadra che soddisfi entrambi e che soprattutto non vada ad intaccare la serenità dei figli.

Il patrimonio da spartire non è esiguo, così come le proprietà immobiliari. Intanto però si continua a parlare anche dell’aspetto fisico di Ilary.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi appare sui social sempre più magra scatenando la preoccupazione dei fan più attenti.

Se n’è parlato anche ieri a La Vita in Diretta su Rai 1. Ospite in studio Adriana Volpe che ha ammesso di averla vista alcun settimana fa a lavoro e di averla trovata molto più magra rispetto al passato.

“Credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che se secondo me è molto più complessa di quello che sembra” – le parole della Volpe.

Sicuramente la situazione non è facile da gestire sia da parte di Ilary che da parte di Francesco. La Blasi si sta mettendo molto più in mostra sui social ed è inevitabile il paragone rispetto a qualche mese fa. Una separazione, soprattutto dopo 17 anni di matrimonio, non è mai facile.