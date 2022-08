Chanel Totti rompe il silenzio e parla di suo fratello Christian: la frase spiazza tutti

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha messo pressione mediatica anche nei confronti dei figli della coppia, in particolare il primogenito Christian e la secondogenita Chanel.

Sicuramente la difficile situazione che si sta vivendo in casa Totti sta ricadendo anche sullo stato d’animo dei figli chiamati a gestire un clamore del genere.

Su questo sia Francesco che Ilary hanno sempre ribadito di voler fare le cose con calma e per bene proprio perché ci sono dei figli da preservare. Chanel Totti è quella che è più attiva sui social. La figlia dell’ex capitano della Roma e della conduttrice dell’Isola dei Famosi, è molto attiva soprattutto su Tik Tok dove già vanta migliaia di followers.

Alcuni giorni fa Chanel ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi followers nel corso di una diretta su Tik Tok. Nessun riferimento esplicito al momento che stanno vivendo i suoi genitori, ma una serie di dichiarazioni che lasciano ad alcune interpretazioni.

Chanel a detta sua si trova a Sabaudia in compagnia di due sue carissime amiche. Non è però chiaro se Chanel stia nella villa di famiglia insieme appunto a papà Francesco e al fratello Christian, o se si sia trasferita a casa delle amiche.

Chanel Totti, la dichiarazione sul fratello Christian

Alcune dichiarazioni di Chanel lascerebbero intendere come la giovane abbia preso posizione puntando più verso mamma Ilary dopo la nuova relazione del papà con Noemi Bocchi.

Questo lo si evince dal fatto che non è chiaro se stesse in casa insieme al padre e anche dalla risposta che ha dato ad una domanda di un fan che gli aveva chiesto come stesse suo fratello Christian.

“Non lo so, non ci vediamo” – ha risposto Chanel. Come mai? Forse il primogenito sta seguendo di più il papà mentre Chanel ha preso le distanze? Il mistero prosegue.