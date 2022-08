Francesco Totti e Noemi Bocchi, nella relazione spunta un terzo incomodo

La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel bel mezzo dell’estate. L’indiscrezione a dire il vero era arrivata già mesi fa da Dagospia, ma i diretti interessati avevano provveduto velocemente a smentire il tutto.

Poi ad inizio luglio i comunicati congiunti per annunciare la fine del loro matrimonio dopo 17 anni. Da allora in tanti hanno provato a capire i motivi che hanno spinto la coppia ad allontanarsi.

Fonte: web

In ballo sono stati chiamati altre figure che si sarebbero inserite nella storia. Si è parlato di un personal trainer di Milano che avrebbe inviato alcuni messaggi sul cellulare di Ilary poi scoperti da Totti.

L’ex capitano della Roma a quel punto avrebbe conosciuto Noemi Bocchi con cui ora si frequenta, anche se non ufficialmente. Infatti nonostante la coppia preferisca ancora non uscire allo scoperto, ormai non ci sono dubbi sul fatto che Noemi Bocchi e Francesco Totti stiano insieme.

I due al momento preferiscono anche la vacanza in solitaria. Totti a quanto pare si sta godendo il relax nella villa di Sabaudia, Noemi si troverebbe nel Circeo.

Ma secondo i più informati i due si starebbero vedendo a bordo di uno yacht privato lontano da occhi indiscreti. Un modo per proteggere la propria storia ed evitare ulteriori polemiche.

Ma non è tutto, nell’ultimo periodo a quanto pare tra Totti e Noemi c’è un terzo incomodo. Si tratta di un uomo robusto che seguirebbe Noemi in ogni suo spostamento. Che Totti abbia assunto un bodyguard per proteggere Noemi dall’insistenza dei paparazzi e magari dai fan della coppia Totti-Blasi che non hanno preso bene la notizia della separazione.

L’ex capitano giallorosso intanto è tornato in televisione intervistato da un canale egiziano. Ma nessun riferimento alla sua vita privata.