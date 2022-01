Preoccupazione a Monaco e in tutto il mondo per le condizioni della moglie del Principe Alberto, Charlene di Monaco. Le cure non sarebbero più sufficienti per guarire la donna, che attualmente si troverebbe in una clinica fuori da Monaco. Pare che abbia perso la voglia di vivere, ma i medici stanno cercando di aiutarla in ogni modo possibile. Soprattutto per farla tornare dai figli.

Dopo le tante voci che circolavano sul suo stato di salute e sul suo rientro a casa, a fine dicembre il principato ha deciso di rilasciare un comunicato ufficiale per mettere a tacere ogni pettegolezzo.

È in cura in una clinica fuori da Monaco. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a Monaco, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene.

Anche Alberto di Monaco, accusato di averla tradita con una donna brasiliana che avrebbe chiesto il test del DNA per il figlio e di averla fatta star così male da spingerla alla fuga e addirittura al ricovero, è dovuto intervenire:

Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema di Charlene di Monaco non ha niente a che vedere con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. Non ci sono problemi nella nostra relazione. È qualcosa di diversa natura.

Charlene di Monaco, a quali cure l’avrebbero sottoposta?

Per la povera Charlene Wittstock non c’è pace. Da un lato le voci di tradimenti e di presunti figli illegittimi (quando in realtà il principe Alberto ha sempre riconosciuto i figli avuti da altre donne), dall’altro le speculazioni sul suo stato di salute. Ici Paris sostiene che il principato avrebbe speso più di 100mila euro per curarla, senza successo.

Sembra aver perso interesse per la vita. Sembra triste e indebolita. Nessuno sa quali siano le cause della sua tristezza.

Tanti pettegolezzi quando forse l’unica cosa di cui avrebbe bisogno è il silenzio. E un po’ di sano rispetto per la sua privacy.