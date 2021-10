Belle notizie dal Principato di Monaco. In un’intervista rilasciata al giornale ‘Point De Vue’, il principe Alberto di Monaco ha rassicurato tutti riguardo le condizioni di sua moglie, Charlene di Monaco. Nel corso del colloquio il Principe è apparso ottimista e fiducioso tanto da annunciare l’imminente rientro di sua moglie a casa.

Il peggio sembra essere passato. Questo è quello che si intende nell’intervista rilasciata al giornale ‘Point De Vue’ da parte del Principe Alberto di Monaco. Il reale ha voluto rassicurare tutti riguardo le condizioni di salute di sua moglie, costretta a stare in Sudafrica dallo scorso maggio a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica.

Queste sono state le parole del Principe Alberto a riguardo:

Sta molto meglio, quest’ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata molto bene. Potremo valutare il suo rientro molto presto. E posso dire che sarà a Monaco prima della Festa Nazionale. Non è possibile per me dare una data esatta, ma prometto che quando sarà il momento lo saprete.