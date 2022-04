Finalmente dopo 6 mesi di assenza dal Principato e anche dalla vita mondana, ritorna Charlene di Monaco, nella prima foto ufficiale che ha già fatto il giro del mondo. Quali sono oggi le condizioni di salute della moglie del Principe Alberto? Il Principato monegasco non ha mai reso note le motivazioni che l’hanno portata per così tanto tempo lontana da casa.

Non si vedeva da 6 mesi la principessa di Monaco. L’ultima foto ufficiale risaliva all’8 novembre scorso, quando Charlene aveva fatto rientro a Monaco dal Sud Africa dove era stata a lungo per una misteriosa malattia che doveva curare.

Il Principato di Monaco non ha mai detto cosa è successo alla moglie del Principe Alberto. Ma oggi sappiamo che nel giorno di Pasqua la principessa era insieme alla sua famiglia, al marito e ai due gemellini. Lo scatto ufficiale è stata l’occasione per fare a tutti gli auguri di buona Pasqua.

L’ex nuotatrice sudafricana ha posato insieme alla famiglia in uno scatto ufficiale pubblicato sull’account Instagram della casa reale monegasca e nelle pagine personali. Nella foto si vede Charlene felice insieme al marito Alberto e ai figli Jacques e Gabriella.

Finalmente sembra che il peggio sia passato, dopo che la principessa monegasca ha avuto un’infezione all’apparato otorinolaringoiatra che l’ha costretta a rimanere in Sud Africa lontana dai suoi affetti per curarsi e per un po’ di convalescenza, prima di tornare a Monaco.

Charlene di Monaco prima foto ufficiale dopo la lunga malattia e la convalescenza

Dopo il suo rientro a Monaco per la lunga convalescenza, Charlene aveva purtroppo avuto altri problemi di salute. I medici avevano preferito ricoverarla. Poco prima di Natale il marito Alberto aveva tentato di rassicurare tutti quanti: