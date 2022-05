Charlene Wittstock è tornata a Monaco per un accordo multimilionario? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Charlene Wittstock che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la principessa sarebbe tornata a Monaco per un accordo multimilionario. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo mesi di agonia nel Sudafrica, Charlene Wittstock è finalmente tornata a Monaco. Tuttavia, sebbene siano passate alcune settimane da quando la principessa ha fatto rientro nella sua patria, è stata avvistata pochissime volte insieme a suo marito Alberto. Per esempio, nella giornata del 7 maggio 2022 la donna è apparsa in pubblico insieme a tutta la sua famiglia in occasione dei festeggiamenti per la Santa Devota.

Tuttavia è da tempo che sul web non si fa altro che parlare di una presunta crisi tra la principessa e suo marito. Stando alle dichiarazioni dei beninformati, adesso l’unica cosa che la legerebbe al marito, oltre ai figli, sarebbe una ragione di tipo economica.

Charlene Wittstock avrebbe chiesto a suo marito un vitalizio di 12 milioni di euro

A riportare tale notizia è stato il settimanale francese “Voicì”. Stando a quanto riferito da quest’ultimo, i due avrebbero stipulato un accordo al fine di salvaguardare la loro reputazione e non giugere al divorzio vero e proprio. Nel dettaglio, la principessa avrebbe chiesto a suo marito Alberto circa 12 milioni di euro all’anno per mantenere unita la sua famiglia e partecipare agli eventi in cui è necessaria la sua presenza.

Non è tutto. Tale contratto potrebbe contenere anche delle clausole. Tra queste ultime la possibilità di vivere in Svizzera e quella di trascorrere le vacanze estive insieme ai figli.