Charlie Gnocchi si candida per l’Isola dei Famosi: “Parteciperei subito”

Charlie Gnocchi è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex Vippone è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? L’ex gieffino si è lasciato andare ad una confessione sull’Isola dei Famosi che non è passata inosservata. Ecco cosa ha rivelato.

Charlie Gnocchi sarebbe pronto a partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A rivelare il gossip è stato lui stesso durante un’intervista rilasciata a ‘SuperGuidaTv’. Qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha nascosto il suo desiderio di sbarcare in Honduras.

Il mio è un lavoro di sperimentatore, è una macchina fantastica, posso solo parlare bene del GF. Non sono il concorrente ideale per la mia età, devo solo dire che ultimamente le puntate sono monotematiche sull’amore. Mi ha colpito l’organizzazione, la grande macchia perfetta che c’è dietro questo tipo di programmi tv. Mi ha colpito come alcune persone sapevano già come si vive in un reality. Concorrenti che erano perfetti giocatori e poi c’erano i concorrenti sprovveduti che in realtà non conoscevano le regole del gioco, perchè comunque è un gioco molto umano, fatto di rapporti e anche di strategie. Io sono entrato con uno spirito libero, non conoscevo tutte le dinamiche delle strategie e anche la forza mediatica del Grande Fratello.