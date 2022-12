GF Vip, Charlie Gnocchi è stato licenziato? L’appello di Sonia Bruganelli non è passato inosservato

Sul web sta circolando la notizia secondo cui il gieffino sarebbe stato licenziato dalla radio in cui lavora: ecco tutta la verità

Nel corso delle ultime ore sta circolando una notizia che ha incuriosito molto gli appassionati di gossip. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Charlie Gnocchi sia stato licenziato dalla radio in cui lavora. Una farsa o la verità? Le parole rilasciate da Sonia Bruganelli e Manila Nazzaro non lasciano alcun dubbio. Ecco tutta la verità su questa vicenda tanto chiacchierata.

In questi giorni di festa il nome di Charlie Gnocchi sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso, sembra infatti che il concorrente del Grande Fratello Vip sia stato licenziato dalla radio in cui lavorava. La vicenda ha interessato moltissimo Sonia Bruganelli la quale, a riguardo, si è esposta con queste parole:

Più che un appello farei una preghiera, dopo questi tre mesi di Grande Fratello Vip se già prima era provato, ora lo è ancora di più. Sinceramente non si può abbandonare una persona devastata in questo modo, è una questione di umanità.

In merito a questa vicenda è intervenuta anche Maria Teresa Ruta. Questo è quanto riporta il giornale ‘ 361 Magazine’ a riguardo:

E anche la Rutafa una crociata per riportare Charlie in radiovisione dopo essere stato apostrofato come ‘parac*lo’ dal presidente Suraci. Il video ha fatto il giro della rete diventando virale ovunque con migliaia di visualizzazioni. ‘Charlie ha bisogno di quel lavoro’, tuona la Ruta insieme a Costantino Vitagliano e Raffaella Fico. È questo il secondo step di quello che è diventato un vero e proprio caso. Che cosa succederà nei prossimi giorni?

Charlie Gnocchi licenziato dalla radio in cui lavora: una farsa o la verità?

Come già anticipato, la questione ha interessato moltissime persone. In seguito all’insistenza della notizia è intervenuta Manila Nazzaro le cui parole hanno fatto intendere che si tratterebbe di una fake news. Questo è quanto scritto dall’ex gieffina su Twitter: