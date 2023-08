Che fine ha fatto Dudù, la cagnolina di Silvio Berlusconi?

Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano per le complicanze dovute ad una leucemia che lo aveva colpito. Una morte che ovviamente ha lasciato un segno visto che Berlusconi oltre ad essere stato uno dei imprenditori più importanti e ricchi del mondo, è stato anche un protagonista della vita politica del nostro paese degli ultimi 20 anni.

Fonte: web

Dopo l’ultimo saluto per i figli è arrivato il momento di aprire il testamento lasciato dal cavaliere. Silvio Berlusconi ha lasciato il controllo di Fininvest a Marina e Pier Silvio, a Barbara, Eleonora e Luigi il 40% del suo patrimonio e ha donato 100 milioni a testa al fratello Paolo Berlusconi e alla compagna Marta Fascina e 30 milioni all’amico Marcello Dell’Utri.

Ma nella famiglia Berlusconi c’è anche la famosa cagnolina Dudù a cui era molto legato. In molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto la cagnolina dopo la scomparsa di Silvio.

Secondo quanto si apprende nel testamento non ci sono specifiche volontà a riguardo il mantenimento dei cagnolini di casa Arcore. Il barboncino Dudù era stato regalato da Michela Vittoria Brambilla a Silvio Berlusconi nel 2012 e da allora il cavaliere non se n’era mai separato.

La famiglia si è poi allargata con Peter, nato da Dudù e Dudina, quest’ultima è la barboncina dell’allora fidanzata Francesca Pascale, oggi moglie della cantante Paola Turci.

Dudù è diventata popolare finendo in numerosi scatti pubblicati poi sui social dal cavaliere. Famosissima la foto in cui Vladimir Putin gioca con la cagnolina in una delle sue visite ad Arcore.

Insomma dove si trova adesso Dudù? E chi se ne sta occupando? Secondo quanto riportato da La Stampa Dudù resterà nel parco di Arcore insieme a Peter ma al momento non è chiaro se a prendersene cura sarà Marta Fascina o la famiglia di Berlusconi.