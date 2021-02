Che fine ha fatto Alessia Fugardi? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Alessia Fugardi è diventata famosa negli anni novanta, quando ancora bambina, prese parte a diversi film d’autore, dimostrando un talento naturale e non comune. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Alessia Fugardi

Alessia Fugardi nasce a Roma, il 18 marzo del 1981. Esordisce sul grande schermo nel 1993 in Il grande cocomero di Francesca Archibugi, nei panni di una bambina che causa attacchi epilettici, è ricoverata in un istituto di neuropsichiatria infantile.

Un ruolo di certo non facile che Alessia interpreta in maniera intensa e realistica. Il film è un successo di pubblico e critica. Sempre con la regia di Francesca Archibugi, la Fugardi recita in Con gli occhi chiusi, altro film molto bello.

Due anni dopo, nel 1996, Alessia prende parte a La Lupa, stavolta per la regia di Gabriele Lavia, mentre nel 1998 è nel cast de L’odore della notte di Claudio Caligari e nello stesso anno in Se non mi vuoi di Miriam Pucitta. L’anno dopo è invece protagonista in La prima volta di Massimo Martella.

Giorni Dispari

Dopo aver preso parte alla serie tv Giornalisti, nel 1999, Alessia apre gli anni 2000 con il film di Anna Brasi, Incontri di primavera, a cui segue Giorni Dispari di Dominik Tambasco.

Nel 2001 recita in L’appuntamento di Veronica Bilbao La Vieja e l’anno dopo, ma solo per un episodio nella serie Il bello delle donne. Nel 2004, torna al cinema in Nel mio amore di Susanna Tamaro, mentre due anni dopo la troviamo in I giorni perduti di Bruno Gaburro e nella serie tv Nati ieri.

Gli ultimi anni

Dopo aver partecipato come guest star a un episodio di Distretto di Polizia nel 2007, Alessia fa parte del cast della serie Camici bianchi, l’anno successivo.

Nel 2009 torna a lavorare con la regista che l’aveva lanciata più di quindici anni prima, ovvero Francesca Archibugi, per la quale è una delle interpreti di un altro grande film: Questione di cuore.

Nel 2013, ritroviamo Alessia in 2+2=5, un film commedia di Riccardo Recchia. Purtroppo in questi ultimi anni la Fugardi non ha preso parte ad altri film. Ci auguriamo che possa presto tornare davanti la macchina da presa.