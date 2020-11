Che fine ha fatto Amber Benson, Tara di Buffy?

Amber Benson è diventata popolare per aver interpretato il ruolo di Tara in Buffy l'Ammazza Vampiri

Amber Benson è diventata popolare per aver interpretato il ruolo di Tara nella serie cult degli anni 2000 Buffy l’Ammazza Vampiri.

Ma nel corso della sua carriera non si è mai preclusa alcuna strada, è diventata infatti anche regista, produttrice, cantante e scrittrice. Ripercorriamo la sua vita artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Amber Benson, Tara

Amber Benson è nata a Birmingham, l’8 gennaio del 1977. Inizia la sua carriera giovanissima nei primi anni novanta, prendendo parte a diverse serie tv e a diversi film.

Jack Reed, Promised Land, tra le serie tv, S.F.W., Bye Bye Love, Can’t Hardly Wait tra i film. Nel 1999, ottiene il ruolo di Tara Maclay in Buffy che le regalerà molta popolarità. Amber prenderà parte a quarantasette episodi della serie, fino al 2002.

Chance

Nei primi anni 2000 Amber recita in The prime gig e Don’s Plum al fianco di Leonardo Di Caprio, ma soprattutto fa il suo esordio come regista e produttrice, nel 2002 con Chance.Tornerà dietro la macchina da presa, quattro anni dopo, nel 2006 con Lovers, Liars & Lunatics.

Per finanziare questo film Amber ha inciso un ep con canzoni scritte da lei, venduto insieme ad un’action figure del personaggio di Tara, facendo così di fatto, anche il suo esordio come cantante. Nel 2010 invece, co-dirigerà il film Drones.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni la Benson ha preso parte a tanti film, per lo più indipendenti e con ruoli abbastanza complessi: House of Demons, The Nightmare Gallery, Glossary of Broken Dreams, sono i titoli dei suoi ultimi film.

In tv ha invece recentemente recitato in Morganville: The Series e Red vs. Blue. Amber un paio di anni fa ha scritto anche un libro intitolato, Star and Marco’s Guide to Mastering Every Dimension, basato sulla serie animata Marco e Star contro le forze del male, edito da Disney Press.