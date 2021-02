Che fine ha fatto America Ferrera, la protagonista di Ugly Betty?

America Ferrera è diventata famosa per aver interpretato nella seconda metà degli anni 2000 la protagonista della serie tv Ugly Betty, serie che ha riscosso un notevole successo ed è andata in onda dal 2006 al 2010. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

America Ferrera

America Georgine Ferrera nasce a Los Angeles, il 18 aprile del 1984. Inizia la sua carriera d’attrice nei primi anni 2000 e si fa subito notare per le sue doti attoriali nel film Le donne vere hanno le curve di Patricia Cardoso.

America prende parte in questi anni a una manciata di film, soprattutto per la tv, come Diamoci una mossa di Ramon Menendez e Plainsong di Richard Pearce. Appare inoltre in singoli episodi di serie tv come Il tocco di un angelo e CSI – Scena del crimine.

Al cinema invece la troviamo in How the Garcia Girls Spent Their Summer di Georgina Garcia Riedel, Steel City di Brian Jun, Lords of Dogtown di Catherine Hardwicke e soprattutto in 4 amiche e un paio di jeans che ebbe all’epoca anche un certo successo commerciale.

Ugly Betty

La carriera di America prende una decisa svolta nel 2006, quando ottiene il ruolo di protagonista nella serie tv Ugly Betty. Betty Suarez è una giovane neo laureata che diventa l’assistente personale del redattore capo del magazine Mode, una vera e propria bibbia per gli appassionati di moda.

Betty è brava ma anche umile e insicura e deve fare i conti con “gli squali” affamati di potere che compongono la redazione. Questo contrasto è alla base del successo della serie, che alterna più toni, dal comico al drammatico con assoluta nonchalance.

Tra invidie e gelosie Betty trova anche l’amore e la forza di far carriera, fino a lasciare tutto per andare a lavorare in una testata giornalistica vera e propria, abbandonando i lustrini del mondo della moda così distanti dalla sua visione del mondo.

Gli ultimi anni

Dopo il grande successo di Ugly Betty, America ha preso parte a diversi film, tra cui: Matrimonio in famiglia di Rick Famuyiwa, End of Watch – Tolleranza Zero di David Ayer, Cesar Chavez di Diego Luna e Special Correspondents di Ricky Gervais.

Ma a dirla tutta, senza mai replicare il successo televisivo, che è in parte tornato, in misura minore con la serie Superstore, andata in onda con buoni consensi di pubblico dal 2015 al 2020.