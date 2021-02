Che fine ha fatto Lucy Lawless, la protagonista di Xena Principessa guerriera?

Lucy Lawless deve la sua fama al ruolo di protagonista nella serie cult Xena Principessa guerriera, andata in onda dal 1995 al 2001. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Lucy Lawless

Lucille Frances Ryan, in arte Lucy Lawless nasce ad Auckland, il 29 marzo del 1968. Inizia la sua carriera d’attrice negli anni novanta prendendo parte a singoli episodi di diverse serie televisive.

Shark in the Park, For the love of Mike, Le avventure di Black Stallion, sono solo alcune delle serie in cui Lucy recita in piccoli ruoli. In quegli anni l’attrice partecipa anche a una manciata di film pensati per il piccolo schermo.

Affondate il Rainbow Warrior di Michael Tuchner, Typhon’s People di Yvonne Mackay, Hercules e le donne amazzoni di Bill L. Norton, sono i film a cui Lucy partecipa. A metà degli anni novanta ottiene poi parti più consistenti nelle serie tv Alta Marea ed in particolare in Hercules.

Xena Principessa guerriera

La svolta nella carriera della Lawless arriva nel 1995 quando viene scelta per interpretare la protagonista della serie fantasy mitologica Xena Principessa guerriera.

Il grande successo della serie è dovuto al suo mix di varie mitologie, in particolare quella greca, che si fondono con gli eventi storici e ai vari generi usati anche in un singolo episodio. Xena può essere definito un fantasy ma al suo interno si spazia dal musical alla commedia al dramma.

I temi trattati nelle varie stagioni sono poi assolutamente moderni come i veri valori della vita, l’assumersi sempre le proprie responsabilità, la libertà, il sacrificio.

Gli ultimi anni

Dopo il grande successo di Xena, per Lucy si aprono le porte del cinema. La troviamo in Spider Man di Sam Raimi, EuroTrip di Jeff Schaffer, Boogeyman – L’uomo nero di Stephen Kay, Racconti incantati di Adam Shankman e Bitch Slap – Le superdotate di Rick Jacobson.

In tv, sono tantissime le serie a cui Lucy prende parte. Tra le altre: Tarzan, Battlestar Galactica, Spartakus, Parks and Recreation e più recentemente Salem, Ash vs. Devil e My Life is Murder.

Al cinema è tornata negli ultimi anni, dopo una lunga pausa, in The Changeover di Miranda Harcourt e Stuart McKenzie e in The Breaker Uppeners di Madeleine Sami e Jackie van Beek.