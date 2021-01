Che fine ha fatto Anna Kanakis? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Anna Kanakis, dalla vittoria di Miss Italia sul finire degli anni 70 alla popolarità raggiunta come attrice nei primi anni 2000. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi la Kanakis.

Anna Kanakis, gli inizi

Anna Kanakis nasce a Messina, il primo febbraio del 1962. La sua carriera prende subito il volo, quando ad appena quindici anni vince il titolo di Miss Italia, nel 1977.

Negli anni 80 partecipa a diverse pellicole di successo, come Attila Flagello di Dio e Segni particolari bellissimo di Castellano e Pipolo, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio e Acapulco prima spiaggia a sinistra di Sergio Martino.

Con gli anni novanta arriva anche il cinema d’autore, Anna recita infatti in ‘o Re di Luigi Magni e in L’avaro di Tonino Cervi. In tv è nel cast de La famiglia Ricordi e in Il maresciallo Rocca.

La popolarità

La popolarità vera e propria arriva per Anna nei primi anni 2000 grazie al successo della serie tv Vento di Ponente di cui è una delle protagoniste. Seguono altre serie, come O la va, o la spacca, L’inchiesta, La terza verità, che confermano il suo successo.

Nel 2004 si sposa per la seconda volta (era stata infatti sposata col musicista Claudio Simonetti, fondatore dei Goblin, dal 1981 al 1983) con Marco Merati Foscarini. Per qualche tempo ricopre anche la carica di dirigente nazionale per il settore cultura e spettacolo dell’UDR, il partito fondato dall’ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni si è dedicata a un’altra sua grande passione, quella per la scrittura. Ha infatti pubblicato due libri: Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand e L’amante di Goebbels, entrambi per Marsilio Editori.

Inoltre, la Kanakis è presente insieme ad altri autori nel libro Parole per Cesare, dedicato a Cesare De Michelis, ex Presidente di Marsilio. Ha un suo blog all’interno del sito del Fatto Quotidiano.