Che fine ha fatto Anna Maria Rizzoli? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Anna Maria Rizzoli è una delle attrici simbolo del cinema italiano degli anni settanta, in particolare del filone della così detta “commedia sexy” di cui è stata una delle prime dive. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Anna Maria Rizzoli

Anna Maria Rizzoli nasce a Roma, il 26 agosto del 1951. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella, nei primi anni settanta.

La sua raffinata bellezza non passa inosservata e il mondo del cinema l’accoglie a braccia aperte. Tante le pellicole interpretate dalla Rizzoli in quegli anni.

Ricordiamo: Peccati in famiglia di Bruno Gaburro, Il padrone e l’operaio di Steno, Ride bene chi ride ultimo di Walter Chiari, suo compagno all’epoca, Milano, difendersi o morire, di Gianni Martucci. Tra il 1974 e il 1975, Anna Maria è anche conduttrice televisiva nel programma Alla setta della sera.

La popolarità

La Rizzoli diviene ancor più popolare sul finire degli anni settanta e con l’inizio degli ottanta, grazie al successo della commedia sexy all’italiana, genere che la vede protagonista.

Tra i film più celebri: Scusi lei è normale? di Umberto Lenzi, Riavanti.. Marsh di Luciano Salce, L’insegnate al mare con tutta la classe di Michele Massimo Tarantini, La settimana bianca di Mariano Laurenti, La ripetente fa l’occhietto al preside, sempre dello stesso Laurenti.

E ancora, La cameriera seduce i villeggianti di Aldo Grimaldi, La compagna di viaggio di Ferdinando Baldi, La sai l’ultima sui matti, La settimana al mare, Un vacanza del cactus, tutti e tre per la regia di Mariano Laurenti e Uno contro l’altro, praticamente amici di Bruno Corbucci.

Gli ultimi anni

I film sopra citati, sono tutte pellicole uscite al cinema nel giro di un anno e mezzo, tra il 1980 e il 1981, per sfruttare al massimo il filone della commedia sexy, tanto di moda all’epoca. Nel mezzo, Anna Maria, nel 1979, trova anche il tempo per presentare il Festival di Sanremo ed esordire come cantante.

Dopo un altro paio di film negli anni successivi, la Rizzoli di fatto si ritira dalle scene. Non ha fatto comunque perdere del tutto le sue tracce. In questi ultimi anni l’abbiamo rivista in tv per interviste o per partecipare a programmi revival.