Che fine ha fatto Edwige Fenech? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Edwige Fenech è stata una delle icone del cinema italiano degli anni settanta, ma nel corso degli anni è diventata anche conduttrice e produttrice. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Edwige Fenech, gli inizi

Edwige Sfenek in arte Fenech nasce ad Annaba, il 24 dicembre del 1948. Inizia come modella in Francia vincendo alcuni concorsi, fin quando non viene notata da un talent scout che le propone la parte da protagonista di Samoa, regina della giungla, di Guido Malatesta.

A questo punto, siamo nel 1968, Edwige si trasferisce nel nostro paese, dove inizia a recitare in tante pellicole, tra le quali: 5 bambole per la luna d’agosto di Mario Bava, Lo stano vizio della signora Wardh di Sergio Martino, Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer? Di Giuliano Camimeo.

Film che negli anni sono diventati dei veri e propri cult, grazie anche al regista Quentin Tarantino, che di fatto ha rivalutato la cinematografia italiana di quel periodo.

Il Successo

Altri film cult di quegli anni a cui Edwige prende parte sono: Giovannona Coscialunga disonorata con onore di Sergio Martino, Anna, quel particolare piacere di Giuliano Camimeo, La pretora di Lucio Fulci, La patata bollente di Steno, Il ladrone di Pasquale Festa Campanile.

A questi film la Fenech partecipa anche a commedie più leggere, dove interpreta di volta in volta il ruolo dell’insegnante, della poliziotta, della dottoressa, ovviamente in maniera sensuale, diventando la regina della così detta commedia sexy all’italiana.

Il successo continua anche nei primi anni ottanta ma la Fenech diraderà sempre più i suoi impegni cinematografici per dedicarsi alla televisione. Tra i programmi da lei condotti: Azzurro, Risatissima, Domenica in e il Festival di Sanremo.

La produttrice

Negli anni novanta, Edwige, inizia la sua carriera come produttrice. Il coraggio di Anna, Delitti privati, Commesse, L’Attentatuni, sono solo alcune delle serie di successo che la Fenech ha prodotto. Per il cinema troviamo: Ferdinando e Carolina, Il fratello minore, A mia sorella, Fragile – A Ghost Story, tutte pellicole di qualità.

Lo stesso ha continuato a fare nell’ultimo decennio, producendo le fiction di successo La figlia del capitano ed È arrivata la felicità, dove si è anche regalata una parte. Mentre la sua produzione cinematografica è ferma a Gorbaciof del 2010.