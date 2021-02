Che fine ha fatto Anthony Edwards, Mark di E.R. Medici in prima linea?

Anthony Edwards deve la sua fama grazie al ruolo del dottor Mark Greene in E.R. Medici in prima linea, serie di grandissimo successo, andata in onda dal 1994 al 2002. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Anthony Edwards

Anthony Charles Edwards nasce a Santa Barbara, il 19 luglio del 1962. Inizia la sua. carriera negli anni ottanta, prendendo parte a diversi film, in piccoli ruoli. Tra i quali La rivincita dei nerds di Rob Reiner, Top Gun di Tony Scott, Soluzione finale di Steve De Jamatt.

Edwards partecipa anche a numerose serie tv, tra le quali: Lui, Lei e gli Altri e Un medico tra gli orsi, dove ha un ruolo di un certo spessore. Negli anni novanta è uno dei caratteristi più richiesti al cinema. Lo troviamo, tra gli altri in Pronti a tutto di Richard Benjamin, Il cliente di Joel Schumacher, Scherzi del cuore di Williard Carroll.

Mark Greene

La carriera di Anthony prende una decisiva svolta verso l’alto quando viene scelto nel 1994 per interpretare il ruolo di Mark Greene in E.R. Medici in prima linea. Mark ha un rapporto conflittuale col padre e una relazione a distanza con la moglie, con cui ha una storia dai tempi del liceo.

Nel corso delle stagioni, il suo personaggio si evolve, tra nuovi amori e chiarimenti familiari che portano però a dolorose scoperte e anche la sua vita sentimentale procede a scossoni.

Nella settima stagione inoltre scopre di avere un tumore al cervello e la sua malattia e la conseguente dipartita fanno da traino agli ultimi episodi della serie che si conclude con la figlia Rachel, ormai adulta, che decide di seguire le orme paterne.

Gli ultimi anni

Dopo il grande successo di E.R. Medici in prima linea, Anthony ha preso parte a diverse pellicole, tra cui: The Forgotten di Joseph Ruben, Zodiac di David Fincher, Motherhood – Il bello di essere mamma di Katherine Dieckamann, Il primo amore non si scorda mai di Rob Reiner ed Experimenter di Michael Almereyda.

In tv, lo troviamo invece in Zero Hour, Law & Order True Crrime – The Menendez Murders e più recentemente e in Designated Survivor.