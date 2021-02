Che fine ha fatto Hugh Laurie, il protagonista de il Dr. House?

Hugh Laurie deve la sua fama per aver interpretato il ruolo del Dr. House nell’omonima serie televisiva che ha avuto un enorme successo di pubblico. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Hugh Laurie, gli inizi

James Hugh Calum Laurie nasce ad Oxford, l’11 giugno del 1959. Dopo alcuni piccoli ruoli nei primi anni 80, Laurie, incomincia a farsi notare in tv in The Black Adder e successivamente in A Bit of Fry and Laurie e ancora in Jeeves and Wooster.

Al cinema invece, prende parte nel 1992 a Gli amici di Peter, per la regia di Kenneth Branagh e a Ragione e Sentimento di Ang Lee nel 95, tra i film più importanti. Ma è un periodo dove sostanzialmente Laurie è molto richiesto e anche se non ricopre parti di primo piano, partecipa a molte pellicole.

La carica dei 101 di Stephen Herek, I rubacchiotti di Peter Hewitt, Spice Girls – Il film di Bob Spiers, La maschera di ferro di Randall Wallace, Maybe Baby di Ben Elton, sono solo alcuni dei film a cui prende parte.

Dr. House

La svolta, nella carriera di Laurie, arriva nel 2004, interpretando (fino al 2012) il personaggio di Gregory House in Dr. House – Medical Division, serie di enorme successo su un medico decisamente poco convenzionale, che ha fatto innamorare milioni di telespettatori.

Gregory, più che un medico è una sorta di detective che attraverso le proprie capacità mediche e la sua esperienza, riesce a risolvere di volta in volta, i casi più intricati. Ad affascinare, sono i suoi modi burberi e diretti ma assolutamente efficaci.

La serie, oltre ad aver fatto il boom di ascolti e a ricevere svariati premi, è stata oggetto addirittura di saggi, riguardo la filosofia, l’etica e la deontologia che il personaggio di House rappresenta.

Gli ultimi anni

Dopo il grande successo, Laurie ha proseguito la sua carriera per lo più in televisione: Veep – Vicepresidente incompetente, The Night Manager, Chance, Catch 22 e Avenue 5, sono le serie televisive in cui è stato protagonista in questi ultimi anni.

Al cinema, invece, si è visto poco. Tomorrowland – Il mondo di domani di Brad Bird, Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della Regina di Etan Cohen e La vita straordinaria di David Copperfield di Armando Iannucci, sono gli ultimi film che ha interpretato.