Che fine ha fatto Athina Cenci? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Athina Cenci è diventata famosa negli anni 80 per le sue interpretazioni in diversi film di successo

Athina Cenci è diventata famosa negli anni ottanta grazie alla sua partecipazione a diversi film che hanno fatto la storia della commedia all’italiana. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Athina Cenci

Athina Cenci nasce a Coo il 13 marzo del 1946. I suoi esordi artistici risalgono alla seconda metà degli anni 70 col trio comico dei Giancattivi, che nella formazione divenuta poi famosa grazie alla partecipazione al programma televisivo Non Stop, dal 76 al 79, vede Athina essere affiancata da Alessandro Benvenuti e Francesco Nuti.

Inevitabile, come per gli altri comici della storica trasmissione televisiva, tra cui Massimo Troisi e Carlo Verdone, lo sbarco al cinema, che avviene nel 1982 con Ad ovest di Paperino, per la regia di Alessandro Benvenuti, a cui fa seguito tre anni dopo Era una notte buia e tempestosa, sempre per la regia di Benvenuti.

Un anno dopo Athina emerge come solista nell’intenso Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli, vincendo anche il David di Donatello come miglior attrice non protagonista. In questi anni, la Cenci prende parte ad altri interessanti film, come Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini e Il Volpone di Maurizio Ponzi.

Tra commedia e cinema d’autore

Altro grande riconoscimento per Athina, ancora come miglior attrice non protagonista, è datato 1988, quando è nel cast di Compagni di scuola di Carlo Verdone, dove interpreta una irreprensibile psicologa che alla fine perde le staffe.

Negli anni novanta poi, la Cenci rinnova il suo sodalizio con Alessandro Benvenuti prendendo parte a suoi diversi film. Benvenuti in casa Gori, ZItti e Mosca, I miei più cari amici e Ritorno a casa Gori.

Oltre a prendere parte a diverse serie tv, in questi anni troviamo l’attrice in altre interessanti pellicole, come Bonus Malus di Vito Zagarrio, Miracolo italiano di Enrico Oldoini, Fiorile di Paolo e Vittorio Taviani, La madre inutile di José Maria Sanchez, Rosa e Cornelia di Giorgio Treves.

Gli ultimi anni

Dopo circa quindici anni d’assenza dalle scene, nel 2015, Athina, è tornata al teatro, che ha sempre rappresentato una parte importante della sua vita. Lo ha fatto da protagonista, in uno spettacolo liberamente tratto da La voce umana di Jean Cocteau.

Recentemente nel 2019 ha preso parte a tre film, a distanza di quasi vent’anni dalla sua ultima interpretazione. Exitus – Il Passaggio di Alessandro Bencivega, Quel genio del mio amico di Alessandro Sarti e Vi voglio cattivi di Andrea Muzzi.