C’era una spot di diversi anni fa che fu molto famoso per la presenza di una bambina bionda con gli occhi azzurri che con la sua tenerezza fece innamorare il pubblico italiano. Lo spot in questione era quello della Balocco e del suo panettone mandorlato natalizio.

Fonte: Google

La bambina oggi è cresciuta ed è un volto molto noto della televisione italiana. Avete capito di chi si tratta? La bimba dello spot della Balocco altro non è che la bellissima Ilary Blasi. Al primo colpo non era facile da capire ma se si guarda lo spot con più attenzione si nota che i lineamenti, i suoi capelli biondi e quegli occhi azzurri non potevano che appartenere alla moglie di Francesco Totti.

Ilary Blasi, dallo spot Balocco a conduttrice di successo

Oggi Ilary è una conduttrice di successo e recentemente l’abbiamo vista al timone dell’Isola dei Famosi, vinta dallo youtuber Awed. Al di là delle somiglianze tra ieri e oggi, la cosa curiosa è il fatto che, in quegli anni, Ilary Blasi è stata il volto di diverse pubblicità di successo. Ha infatti esordito nel mondo dello spettacolo a soli tre anni, conquistando tutti con il suo visino dolce e furbetto allo stesso tempo.

Fonte: Mediaset

Grazie al quale però nessuno si è dimenticata di lei e grazie al quale è riuscita a crescere professionalmente e ad esaudire il suo più grande sogno, quello di diventare una conduttrice televisiva.

Fonte: Mediaset

Dopo le sue prime esperienze da piccolina in vari spot Ilary l’abbiamo poi rivista in tv nei panni della letterina a Passaparola condotto da Gerry Scotti prima di diventare una conduttrice vera e propria. In questi anni l’abbiamo vista al timone de Le Iene, Grande Fratello e Isola dei Famosi. Ha avuto persino l’onore di condurre il Festival di Sanremo nel 2006 insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello.