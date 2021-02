Che fine ha fatto Barbara Tabita? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Barbara Tabita è diventata famosa negli anni 2000 partecipando a diverse serie tv e film di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Barbara Tabita

Barbara Tabita nasce ad Augusta il 13 febbraio del 1975. Dopo aver studiato recitazione inizia la sua carriera in ambito teatrale prendendo parte a diversi spettacoli. Fa il suo esordio in tv nella storica serie La piovra nel 2001.

Un anno dopo è al cinema con Come se fosse amore di Roberto Burchielli, nel 2003 in Ho visto le stelle di Vincenzo Salemme e nel 2004 in Sara May di Marianna Sciveres. Con la sua partecipazione nell’anno successivo a Incantesimo 8 e a Ti amo in tutte le lingue del mondo, Barbara, incomincia a farsi notare anche dal grande pubblico.

In questi anni è soprattutto la tv a imperversare nei progetti di Barbara, che fa parte del cast di diverse serie di successo, tra cui Il commissario Montalbano, La nuova squadra e Agrodolce.

I Cinepanettoni

Sul finire degli anni 2000 Barbara è ormai popolare, grazie alla sua partecipazione a diversi film di successo, come Il 7 e l’8 di Ficarra e Picone e Giambattista Avellino, Io e Marilyn di Leonardo Pieraccioni e Natale in Sudafrica di Neri Parenti.

Prende inoltre parte nel 2010 alla quarta stagione de I Cesaroni. Dopo un paio d’anni d’assenza, poi la Tabita torna al cinema in La Mafia uccide solo d’estate di Pif nel 2013, in Ci devo pensare di Francesco Albanese di un anno dopo, mentre in tv recita in Fuoriclasse.

Nel 2015, troviamo l’attrice coinvolta in diversi film, tra cui Italo di Alessia Scanso, Italiano medio di Marcello Macchia, Matrimonio al Sud di Paolo Costella e in Belli di papà di Guido Chiesa.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Barbara ha centellinato le sue apparizioni. Al cinema è in Lo scambio di Salvo Cuccia e Un Natale al Sud di Federico Marsicano, entrambi film del 2016. Nello stesso anno ha recitato in tv in Catturandi – Nel nome del padre e in Mariottide.

Nel 2017 ha condotto su TV8 il programma The Real. Mentre l’ultima sua apparizione al cinema è nel film La fuitina sbagliata di Mimmo Esposito del 2018.