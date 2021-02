Che fine ha fatto Benedetta Massola? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Benedetta Massola è diventata famosa negli anni 2000 come una delle “Letterine” più amate di Passaparola, lo storico pre serale campione d’ascolti condotto da Gerry Scotti.

Dopo la fine del programma, Benedetta ha intrapreso la carriera di attrice. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Benedetta Massola

Benedetta Massola nasce a La Spezia, il 18 marzo del 1978. Di origini nobili, Benedetta inizia la sua carriera come modella, quando giovanissima nel 1992 vince il concorso Bellissima che le procura diversi servizi fotografici per prestigiose riviste di moda.

Nel 1997 fa il suo esordio a teatro prendendo parte a The taming of the shrew, una versione inglese della Bisbetica domata. Nel 1999 la carriera di Benedetta prende una decisa svolta quando viene scelta per essere una delle così dette “Letterine” in uno dei quiz più di successo della tv italiana: Passaparola, condotto da Gerry Scotti.

Tra stacchetti di ballo e siparietti comici, Benedetta è una delle letterine più amate del programma, in cui rimane fino al 2001. Anno in cui esordisce anche al cinema in Sottovento, per la regia di Stefano Vicario.

La popolarità

I primi anni 2000 sono anni d’oro per la Massola, che dopo la fine dell’esperienza a Passaparola, passa a condurre diversi programmi delle reti Mediaset: Pressing Champions League, Senza Rete, Sipario. Dà inoltre sfoggio di tutta la sua bellezza posando per il calendario di Gente Viaggi del 2002.

Nello stesso anno e fino al 2004 prende parte ad alcuni episodi della storica sit-com Casa Vianello e nel 2003 diventa annunciatrice dei programmi di Rete 4.

Tra il 2005 e il 2006 recita in diverse serie televisive, tra le quali: Una famiglia in giallo, Incantesimo 8, Nebbia e delitti, E poi c’è Filippo e soprattutto in Un ciclone in famiglia. Quest’ultima serie, in cui Benedetta è tra i protagonisti, ottiene un grande successo e viene rinnovata fino al 2008.

Gli ultimi anni

Dopo il successo di Un ciclone in famiglia Benedetta recita nella mini serie tv Un amore e una vendetta, per la regia di Raffaele Merts del 2011 e di fatto da allora abbandona le scene per dedicarsi alla famiglia.

Nel 2014 nasce Sophie, la sua prima figlia, avuta da Jean Sebastién Decaux compagno dell’attrice sin dal 2007 e che sposa un anno dopo a Montalcino.