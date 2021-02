Gerry Scotti, prima confessione sulla nipotina: “Avevo paura a..”

Non è stato di certo un anno facile per Gerry Scotti, il conduttore è stato ricoverato in ospedale in condizioni molto serie a causa del Covid-19, ma passato il tremendo periodo è arrivata la prima gioia.

La famiglia del conduttore si è allargata: finalmente in casa è arrivata la piccola Virginia, figlia di Edoardo Scotti. Il conduttore non stava più nella pelle per la notizia e, finalmente, può godersi le gioie dei nonni.

Gerry Scotti dopo qualche mese dall’arrivo della piccola, ha deciso di rilasciare un’intervista e spiegare com’è stato l’arrivo e l’impatto del ruolo di nonno. L’uomo racconta anche le paure che non sono poche:

Avevo una paura terribile a tenere la nipotina in braccio, nemmeno con mio figlio ero così imbranato. E poi il periodo che stiamo vivendo impone un sacco di attenzioni: mascherina, gel, disinfezioni, è una preoccupazione in più anche se ho già avuto il Covid.

Le gioie che la piccola gli sta dando sono innumerevoli, il rapporto speciale nonno nipote è innegabile e anche per il conduttore è così:

Ora vedo che – sarà per le mie forme morbide – Virginia si addormenta volentieri in braccio. Appena posso me la spupazzo e me la godo, anche se quando sono così piccoli il rapporto è piuttosto animalesco.

Il significato del nome Virginia per il conduttore è particolarmente è importante, è infatti il suo stesso nome declinato al femminile. Un onore per lui sapere che il figlio e la nuora hanno pensato a questa cosa:

“Il mio nome ogni volta è una sorpresa, per tutti sono Gerry ma mi chiamo Virginio, un nome che hai declinato al femminile è molto più gradevole bello. Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuora. È stato davvero un gran regalo“.

Insomma che dire, impossibile non comprendere la gioia di Gerry!