Che fine ha fatto Benedetta Valanzano? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Benedetta Valanzano è diventata famosa nella seconda parte degli anni 2000 grazie alla partecipazione a diverse fiction di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Benedetta Valanzano

Maria Benedetta Valanzano nasce a Napoli, il 5 maggio del 1985. Inizia la sua carriera nei primi anni 2000 prendendo parte a diversi spettacoli teatrali, tra cui: I delitti esemplari di Max Aub per la regia di Roberta Sandia, Lisistrata di Maurizio Azzurro, Visita di condoglianze di Roberto Solofria.

Nel 2004 fa il suo debutto in tv nelle serie La stagione dei delitti di Claudio Bonivento e Carabinieri 3 di Raffaele Mertes. L’anno dopo, Benedetta diventa molto popolare recitando in Ho sposato un calciatore di Stefano Sollima, Elisa di Rivombrosa 2 di Cinzia TH Torrini e in R.I.S. Delitti imperfetti di Alexis Sweet.

Anche il cinema si accorge di lei, così la Valanzano prende parte a Non aver paura di Angelo Longoni, Vita Smeralda di Jerry Calà e in Los Borgia di Antonio Hernandez. Nel 2006, l’attrice fa un ulteriore step entrando nel cast di Un posto al sole, dove recita fino al 2010.

Non solo recitazione

Sul finire degli anni 2000 sono tante le fiction a cui Benedetta prende parte, ne citiamo solo alcune: Don Matteo di Giulio Base, Il generale Della Chiesa di Giorgio Capitani, Vita da paparazzo di Pier Francesco Pingitore, Piper di Francesco Vicario.

Nel 2010 torna a teatro con Vincenzo Salemme in L’astice al veleno, grande successo con cui gira l’Italia per due anni. Nello stesso anno, dimostra le sue doti di ballerina a Ballando con le stelle, dove si classifica al quarto posto. Nel 2012 torna al cinema in Operazione vacanze di Claudio Fragasso.

Due anni più tardi fa il suo esordio come cantante, con il brano Una terra che tace, a cui fanno seguito Com’è bella la sera, Eclissi e Un motivo non c’è con Valerio Jovine.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Benedetta si è dedicata maggiormente al teatro, dove ha lavorato in due spettacoli con Enrico Montesano, Il marchese del grillo, dal 2015 al 2017 e Il Conte Tacchia nel 2018. Mentre con Lillo e Greg nel 2017 ha portato in scena L’uomo che non capiva troppo – reloaded.

Nel 2019 ha collaborato col duo comico anche in radio. Al cinema inoltre la Valanzano ha recitato in Mò Vi Mento – L’ira di Achille di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi e in Mai per sempre per la regia di Fabio Massa. Entrambe le pellicole sono del 2018.