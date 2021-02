Che fine ha fatto Beverley Mitchell, Lucy di Settimo Cielo?

Beverley Mitchell è diventata famosa a partire dalla seconda metà degli anni novanta grazie al ruolo di Lucy Camden nella serie tv di grandissimo successo, la serie che ha lanciato anche Jessica Biel. Ripercorriamo la carriera di Beverley e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Beverley Mitchell

Beverley Ann Mitchell nasce ad Arcadia, il 22 gennaio del 1981. Inizia la sua carriera partecipando in piccole parti in diverse serie televisive nei primi anni novanta.

I figli della sposa, In viaggio nel tempo, Melrose Place, Baywatch, sono solo alcune delle serie tv a cui Beverley ha preso parte, seppur in ruoli marginali.

Al cinema fa il suo esordio nel 1994, in Killing Obsession per la regia di Paul Leder. Il suo primo ruolo importante arriva nel 1996, in Il Corvo 2, di Tim Pope. Il film non riscuote il grande successo del primo capitolo ma grazie ad esso, Beverley viene notata dai produttori di Settimo Cielo.

Lucy Camden

Lucy, il personaggio interpretato da Beverley in Settimo Cielo, è la terza dei sette figli di Eric ed Annie Camden. Nella serie, che visto il successo viene rinnovata fino al 2006, per ben dieci anni, il percorso di Lucy è quello di una ragazzina che pian piano diventa adulta.

Inizia dunque da adolescente insicura alle prese con primi amori e gelosie, in particolar modo con le altre sorelle, per poi decidere di seguire le orme paterne e diventare un pastore. Alla fine della serie la troviamo sposata e con una figlia.

Gli ultimi anni

Dopo il successo di Settimo Cielo, Beverley ha preso parte a diverse pellicole, tra cui Saw 2 – La soluzione dell’enigma di Darren Lynn Bousman, Il guinness dei pupazzi di neve di Robert Kirbyson, The Lost Episode di Michael Rover. Ma è ancora una volta una serie televisiva a regalarle nuova popolarità.

Stiamo parlando de La vita segreta di una teenager americana, serie che ottiene ottimi riscontri. In questi ultimi anni, l’attrice ha recitato in diversi film tv e recentemente nella serie Hollywood Darlings.

Al cinema, tra i diversi film, segnaliamo: Toxin di Jason Dudek, Uploaded di Ethan Black e Kamran Delan, Taken too Far di Paul Lynch e Dance Baby Dance di Stephen Kogon.