Che fine ha fatto Nicole Eggert, Summer di Baywatch?

Nicole Eggert deve la sua fama al ruolo di Summer in Baywatch, vera e propria serie cult che ha avuto un enorme successo negli anni novanta. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Nicole Eggert, gli inizi

Nicole Eggert nasce a Glendale, il 13 gennaio del 1972. I suoi inizi di carriera sono da vera e propria “bambina prodigio”. La Eggert infatti, ottiene subito parti importati al cinema e in diverse serie tv.

T.J. Hooker, Casalingo Superpiù, Baby Sitter, sono alcune serie in cui Nicole è protagonista a neanche dieci anni, mentre al cinema ha un ruolo importante in Ricche e Famose, con attrici del calibro di Jacqueline Bisset e Candice Bergen.

Summer Quinn

Nel 1992, per Nicole, arriva la svolta, interpretando il personaggio di Summer Quinn in Baywatch, una delle serie cult degli anni novanta. Il personaggio arriva quasi in punta di piedi, per poi ritagliarsi uno spazio sempre più consistente nella serie.

Prima timida e riservata, con un passato familiare difficile alle spalle, poi sempre più sicura e protagonista. La sua storia d’amore col collega Matt Brody, interpretato da David Charvet, appassiona i telespettatori sin da subito e regala a Nicole una buona dose di popolarità.

Gli ultimi anni

Dopo e durante le riprese di Baywatch, Nicole, ha interpretato diversi ruoli in molte pellicole. Tra le più note, Blown Away – Spazzati via, Triplice inganno, Il prezzo dell’amore, Trappola negli abissi, Tornado – La furia del Diavolo, Un desiderio di troppo, Past Lies e tanti altri.

In tv invece, ha partecipato agli show: The Real Gilligan Island, The Super Mario Bros. Super Show!.. Scott Baio is 45… and Single, Celebrity Fit Club. Negli ultimi dieci anni però Nicole ha fatto perdere le sue tracce ed è letteralmente scomparsa dal mondo dello spettacolo.

Le ultime notizie verificate, risalenti comunque a cinque anni fa, la davano in difficoltà economiche, a cui la Eggert aveva comunque provveduto mettendo su una gelateria ambulante. Il suo profilo Instagram, dove Nicole spesso posta foto coi suoi figli, ha oggi ottantamila followers.