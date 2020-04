Che fine ha fatto Billy Warlock, il famoso Eddie Kramer di Baywatch? Ve lo ricordate Eddie Kramer di Baywatch? Dopo tanti anni che fine ha fatto Billy Warlock, l’attore che lo interpretava? Ecco com'è e cosa fa oggi

Che fine ha fatto Billy Warlock, il famoso Eddie Kramer di Baywatch? È stato nello show più visto al mondo, entrato nel Guinness dei Record con i suoi 1,1 miliardi di telespettatori settimanali, ma poi è sparito dalle scene. Ecco cosa gli è successo.

Il primo bagnino

Apparso nel primissimo episodio della serie, Billy Warlock diventa subito uno dei preferiti dal pubblico, con quel mix di ribellione, dolcezza e simpatia. Una sorta di piccolo bello e dannato che da sempre affascina e conquista.

Protagonista delle prime 3 stagioni di Baywatch, insieme alla bellissima Erika Eleniak (sua compagna anche nella vita reale, al tempo) decide di lasciare il set perché in completo disaccordo con la produzione dello show.

Addio Baywatch

Pur venendo cancellato dalla NBC dopo la prima stagione i produttori di Baywatch continuano imperterriti a girare lo show fiduciosi di venderlo ad altre emittenti, e, liberi dalle restrizioni del network, iniziano a concedersi più inquadrature da furbetti, diciamo, indugiando sui tanti fisici in bikini in un’atmosfera più da video musicale che da telefilm con contenuti.

A Billy Warlock questo non piace affatto e lascia lo show, seguito da Erika Eleniak.

Un duro colpo più per il pubblico che per la produzione che decide di rimpiazzare i due protagonisti con una manciata di altri corpi da mostrare.

Billy Warlock, non è più Eddie Kramer

Nato all’anagrafe William Allan Leming, decide di cambiare nome col più intrigante Billy Warlock prendendo il cognome del padre Dick Warlock, famoso stuntman di Kurt Russell e attore dietro la maschera del terrificante Micheal Myers di Halloween II. Proprio grazie al padre fa i suoi primi passi nel mondo del cinema e TV, prima come stunt anche lui e poi con piccole parti al cinema o in serie TV come Happy Days (era Flip, il fratello ribelle di Roger).

Solo con Eddie Kramer, però, raggiunge la ribalta e la decisione di lasciarlo sorprende molti.

Tra dilemmi morali e voglia di passi avanti nella carriera, Billy dice addio a Baywatch sperando in nuovi ruoli invece, a parte qualche horror movie o soap opera (come I giorni della nostra vita o General Hospital), il suo nome cade piano piano nel dimenticatoio.

Oggi Billy Warlock, orami 60enne, vive felicemente con la moglie, l’ex-attrice Julie Pilson, tra le vette innevate del Colorado e, pur facendo comparsate in TV, continua la sua attività d’istruttore di sci iniziata nel 2013.