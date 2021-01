Che fine ha fatto Brenda Asnicar, Antonella de Il mondo di Patty?

Brenda Asnicar è diventata famosa in tutto il mondo per il ruolo di Antonella ne Il mondo di Patty

Brenda Asnicar è diventata famosissima per aver interpretato il personaggio di Antonella nella serie cult per ragazzi Il mondo di Patty. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Il mondo di Patty

Brenda Asnicar nasce a Buenos Aires il 17 ottobre del 1991. Inizia la sua carriera quando è ancora una bambina, partecipando a diversi programmi televisivi argentini. Nel 2007 fa il suo debutto come attrice nella serie tv con cui diventa celebre, Il mondo di Patty.

Brenda è anche una bravissima cantante e le vengono affidati vari brani della colonna sonora della serie, che ottengono molto successo: Las Divinas, Tango Lloron, Diosa Unica Bonita, Nene Bailamos.

Inoltre insieme al cast del programma, Brenda parte per un tour mondiale che tocca anche l’Italia, riscuotendo un enorme successo.

Cumbia Ninja

Dopo la fine de Il mondo di Patty, Brenda lavoro molto anche come testimonial per diversi brand e lancia pure una sua linea di abbigliamento.

La sua popolarità diventa sempre più grande in quegli anni per la sua storia col calciatore argentino Carlos Tevez (che ha giocato anche da noi in Italia, tra le fila della Juventus).

Brenda, dal 2010 ai giorni nostri, gira altre serie tv, dove interpreta ruoli di spessore, come Suena Conmigo, Los Unicos, Corazon Valiente, Port Amarte Asi, Gilda, Run Coyote Run e soprattutto Cumbia Ninja che ottiene un successo internazionale.

Brenda Asnicar, cantante

Oltre ai brani incisi per la colonna sonora de Il mondo di Patty, la Asnicar canta anche in Cumbia Ninja, Subiré al Infierno, ad esempio del 2014, ottiene grande successo.

Nel 2017 pubblica il singolo Una más en medio del billón, contro la violenza di genere. Il videoclip del brano viene rimosso da YouTube perché considerato troppo violento ed esplicito.

Nel 2019, Brenda da alle stampe il suo primo album, Vos Sos Dios, dal quale vengono estratti svariati singoli, tra cui Vi Que Estas Ok, Cigala, con la collaborazione di Lito Vitale, Wachi, Las Penas Se Van Cantando e Buscàndote.