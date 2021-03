Che fine ha fatto Brooke Shields? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Brooke Shields è una delle attrici più iconiche degli anni ottanta, che ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo a cominciare dalla sua interpretazione in Laguna Blu. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso la bellissima attrice.

Brooke Shields

Brooke Christa Camille Shields, nasce a New York, il 31 maggio del 1965. Inizia la sua carriera quando è ancora una bambina, prendendo parte a diversi spot pubblicitari. Dopo alcuni piccoli ruoli in serie tv e al cinema, il suo vero e proprio esordio, avviene in Pretty Baby di Louis Malle, nel 1978.

Successivamente recita in diversi film, tra cui Il re degli zingari di Frank Pierson, Un amore perfetto o quasi di Michael Ritchie e in Wanda Wanda di Peter Fonda. Nel 1980 viene scelta per interpretare il ruolo della protagonista nel film cult Laguna blu di Randal Kleiser. Un successo straordinario che lancia definitivamente la sua carriera.

Il successo

Gli anni ottanta sono un periodo d’oro per Brooke, che recita in tantissime pellicole, alcune di grande successo, come Amore senza fine di Franco Zeffirelli, Sahara di Andrew V. McLaglen, La corsa più pazza del mondo 2 di Jim Drake.

Tanti anche i film interpretati negli anni novanta: Un amore americano di Piero Schivazappa, L’uomo del piano di sopra di Ian Barry, Weekend di Brian Skeet, Lo scapolo d’oro di Gary Sinyor. E anche negli anni duemila, la Shields arricchisce la propria filmografia.

Mariti in affitto di Ilaria Borrelli, Bob, un maggiordomo tutto fare, ancora per la regia di Gary Synor, Prossima fermata: l’inferno di Ryuchei Kitamura, I poliziotti di riserva di Adam McKay, sono solo alcuni dei film a cui l’attrice prende parte.

Gli ultimi anni

In questo ultimo decennio la Shields non ha più recitato per il grande schermo ma si è dedicata principalmente a lavorare in svariate serie televisive.

The Middle, dal 2010 al 2018, Mr Pickies, dal 2013 al 2018, Law & Order – Unità vittime speciali, dal 2017 al 2018 e Jane the Virgin, dal 2018 al 2019, sono solo alcune delle serie tv in cui Brooke dimostra ancora una volta, il suo talento.