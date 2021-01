Che fine ha fatto Calista Flockhart, Ally di Ally McBeal?

Calista Flockhart è diventata famosa sul finire degli anni interpretando il ruolo di protagonista nella divertentissima serie Ally McBeal. Calista, è anche la moglie di un mito vivente come Harrison Ford. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Calista Flockhart, gli inizi

Calista Kay Flockhart nasce a Freeport, l’11 novembre del 1964. Dopo aver studiato recitazione, inizia la sua carriera dal teatro recitando in diversi spettacoli, tra cui The Glass Menagerie di Tennessee Williams, che le procura diversi riconoscimenti.

Nel 1993 approda al cinema, con Vado a vivere a New York di Daniel Algrant. Un anno dopo è nel cast di Getting in di Doug Liman e nel 95 recita in Quiz Show di Robert Redford.

Tra gli altri film interpretati da Calista prima del successo di Ally McBeal, non possiamo non citare Drunks di Peter Cohn, Piume di struzzo di Mike Nichols e Talling Lies in America – Un mito da infrangere di Guy Ferland.

Ally McBeal

Dal 1997 al 2002, Calista è la protagonista di Ally McBeal, la serie televisiva che le regalerà successo e popolarità. Ally è una giovane avvocatessa perennemente insoddisfatta, che cerca di far carriera in un importante studio legale.

Stiamo parlando di uno show comico, quindi, queste sue caratteristiche, unite alla fervida immaginazione della protagonista creano un mix irresistibile. Ai tempi la critica apprezzò molto la serie tv in quanto ci vedeva una critica piuttosto incisiva della così detta “donna in carriera”.

La serie, ottenne un grandissimo successo in termini di telespettatori, anche per il brillante cast di attori coinvolti e per l’ottima sceneggiatura, sempre ricca di colpi di scena in ogni singolo episodio.

Gli ultimi anni

Calista durante e dopo il successo di Ally McBeal ha partecipato a una manciata di film, ma di buona fattura, tra cui Sogno di una notte di mezza estate di Michael Hoffman, nel 99, Le cose che so di lei di Rodrigo Garcia nel 2000, Last Shot di Jeff Nathanson nel 2004 e Fragile di Jaume Balaguerò nel 2005.

Più presente è stata in tv, dove ha recitato in particolare, dal 2006 al 2011 nella serie di successo Brothers & Sisters – Segreti di famiglia e in Supergirl, dal 2015 al 2018.