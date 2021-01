Che fine ha fatto Tiffani Amber Thiessen, Valerie di Beverly Hills 90210?

Tiffani Amber Thiessen è diventata famosa negli anni novanta grazie al ruolo di Valerie Malone nella serie cult Beverly Hills, ma la sua carriera le ha riservato altri ruoli di un certo spessore. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Tiffani Amber Thiessen

Tiffani Amber Thiessen nasce a Long Beach, il 23 gennaio del 1974. Giovanissima, diventa popolare grazie alla serie tv Bayside School dove interpreta Kelly Kapowski, uno dei personaggi principali, dal 1989 al 1993.

Nel frattempo, compare anche in varie episodi di altre serie tv dell’epoca, come Sposati con figli e La Famiglia Hogan e nel 1993 fa anche il suo esordio al cinema nel film Mamma, ho trovato un fidanzato di Steve Rash.

Il successo vero e proprio però arriva nel 1994, quando Tiffani interpreta il ruolo di Valerie Malone in Beverly Hills 90210. Il suo personaggio è una femme fatale senza scrupoli, che però ha dietro un background difficile, quindi il suo atteggiamento è più di difesa verso il mondo ostile. Alla fine si rivela meno cinica di quello che sembra.

Hollywood Ending

Dopo il successo di Beverly Hills, la Thiessen vive l’apice della sua carriera, recitando in Shriek – Hai impegni per venerdì 17 di John Blanchard e The Ladies Man di Reginald Hudlin, entrambi del 2000, e soprattutto in Hollywood Ending di Woody Allen nel 2002.

Nello stesso tempo è nel cast delle serie tv Fastlane e Good Morning Miami. A questo punto, Tiffani resta ferma per qualche tempo. Torna in tv nella serie A proposito di Brian nel 2007 e al cinema un anno dopo per Cyborg Soldier di John Stead.

White Collar

Nel 2009, Tiffani riscopre una nuova popolarità facendo parte del cast di White Collar, (interpretando l’organizzatrice di eventi, Elizabeth Burke) serie di grande successo che si protrae fino al 2014. L’anno dopo fa il suo esordio come conduttrice televisiva in Dinner at Tiffani’s.

Anche questo programma ha successo e viene confermato per tre stagioni fino al 2017. Dal 2018, è tornata alla recitazione, nella serie tv Alexa & Katie.