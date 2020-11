Che fine ha fatto Cannelle? Scopriamo cosa fa oggi la showgirl

Cannelle è diventata famosissima grazie a una nota pubblicità. Ripercorriamo le tappe salienti della sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Cannelle, gli inizi

Cannelle, pseudonimo di Helena Viranin è nata a Pointe-à-Pitre, il 14 ottobre del 1959. Inizia la sua carriera giovanissima, in Francia, partecipando alla trasmissione A Vous de Jouer.

A sedici anni vince il titolo di Miss Plastique. A diciassette fa il suo esordio a teatro in La Perle des Antilles. Dopo un periodo in giro per l’Europa, Cannelle approda nel nostro paese, a Milano, e inizia a lavorare come modella e ballerina.

Il suo esordio televisivo è datato 1984, nel programma musicale PopCorn su Canale 5. Nel mentre è richiesta da noti brand e gira diversi spot pubblicitari.

La popolarità

Tra gli spot girati da Cannelle in quegli anni, uno in particolare entro nel cuore degli italiani, grazie anche all’orecchiabilità del suo jingle, stiamo ovviamente parlando delle caramelle Morositas.

Cannelle diventa famosissima e.. imprenditrice e poi ancora cantante, ma andiamo con ordine. Fonda la prima agenzia per modelle di colore Kundalia e nel 1988 un’agenzia di moda e pubblicità, la Queen Agency.

Nel 1987 pubblica il disco Sentimentalement je t’aime, prodotto da Cristiano Malgioglio, con il quale collaborerà per sei anni. A coronamento della sua carriera, arriva nel 1994, il ruolo della valletta mora al Festival di Sanremo, targato Pippo Baudo.

Gli ultimi anni

Da tempo, Cannelle ha abbandonato le luci dello spettacolo per dedicarsi al settore dell’imprenditoria. Ha acquistato ad Imperia infatti, una storica azienda olearia producendo olio biologico, denominato l’olio di Cannelle.

Non è un caso che nella sua presentazione su Instagram si definisca come conduttrice televisiva, cantante, insegnante di meditazione e imprenditrice di successo nell’ambito dell’economia bio.

In una intervista di un paio di anni fa parlando della sua scelta di vita, ha dichiarato: “Niente più palchi né tappeti rossi. Si ai tappeti verdi delle colline e alla riscoperta della natura, quella vera da vivere intensamente”.