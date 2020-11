Alfonso Signorini ha rivelato che le trattative con Cristiano Malgioglio sono in fase avanzata

Cristiano Malgioglio entrerà al Grande Fratello Vip nelle vesti di concorrente. Lo ha comunicato Alfonso Signorini nell’ultima puntata di Casa Chi. Il conduttore del reality show di Canale 5 ha svelato che nel mese di dicembre si aggiungeranno altri nove vipponi.

Cristiano Malgioglio: farà più bella figura di Bettarini e Brosio?

L’auspicio dei telespettatori è di assistere a ingressi in grado di figurare meglio rispetto a Stefano Bettarini e Paolo Brosio, la cui permanenza nella Casa più spiata d’Italia è durata pressoché un battito di ciglia.

Incontro a Roma

Le trattative per avere Cristiano Malgioglio alla quinta edizione del Grande Fratello Vip sono tuttora in corso, ma con ogni probabilità il paroliere varcherà la porta rossa. Dopo l’indimenticabile partecipazione alla seconda annata del programma Mediaset, chissà quali memorabili scenette ci saprebbe regalare!

Durante Casa Chi Alfonso Signorini ha reso noto di avere già incontrato Cristiano Malgioglio a Roma e di averci lungamente parlato. Il padrone di casa del GF vuole assolutamente il ciuffo più biondo della televisione italiana in squadra come concorrente perché ritiene che la sua presenza porterebbe una ventata di leggerezza e buonumore.

Gag e scontri

Aria pura in un momento tanto delicato, funestato dall’emergenza da Coronavirus in cui tuttora ci troviamo. È questione di limare i dettagli finali, ma alla fine il direttore del settimanale Chi crede che Malgioglio accetterà. Già immagina le gag o gli scontri tra lui e Tommaso Zorzi o Patrizia De Blanck, qualora i due dovessero restare in gioco. Lo considererebbe stupendo.

Cristiano Malgioglio: la ciliegina sulla torta

E sulla stessa linea di pensiero paiono esserlo i telespettatori, i quali, nella puntata andata in onda lunedì 9 novembre del Grande Fratello Vip, hanno ripagato gli sforzi con circa il 22 per cento di share. Numeri che certificano il buon operato di Signorini e della sua fidata squadra di autori, capaci con le loro trovate di tenere incollato allo schermo l’affezionato pubblico.