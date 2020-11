Che fine ha fatto Carlo Pastore? Scopriamo cosa fa oggi il conduttore

Carlo Pastore è diventato molto popolare grazie a MTV, dove ha condotto diversi programmi a cavallo tra il 2007 e il 2009.

Ripercorriamo la sua carriera, che ha avuto sin dagli inizi “la musica” come unico comune denominatore e scopriamo cosa fa adesso.

Carlo Pastore, gli inizi

Carlo Pastare nasce a Borgomanero, il 18 giugno del 1985. Giovanissimo nel 2000 inizia a scrivere per il noto sito di musica Rockit, divenendone capo redattore dal 2004 al 2007, una volta trasferitosi nel capoluogo lombardo.

Dal 2005 è inoltre direttore artistico del Mi Ami Festival, organizzato dal sito. Un Festival che è cresciuto costantemente nel corso degli anni.

Sempre nel 2007, inizia a condurre diversi programmi nell’emittente musicale MTV, nella quale resterà due anni. MTV Our Noise, MTV Your Noise, Hitlist Italia, Total Request Live e la terza edizione dei TRL Awards. Sono anni di grande popolarità per Carlo.

La Popolarità

Finita l’esperienza con MTV, Carlo approda in Rai, prima conducendo su Rai 4 Volevo essere Michael Jackson e poi prendendo parte alla terza e alla quarta edizione di X Factor.

Nel mentre esce anche un libro pubblicato da Mondadori dal titolo: Se fai un bel respiro. Nel 2010 inizia la conduzione di Babylon su Rai Radio Due, programma che durerà fino al 2019, per ben nove stagioni.

Nel 2016 torna in tv con Credits sui canali di Discovery Channel, prima sul Nove e l’anno dopo nel 2017 su Real Time.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Carlo, dopo l’esperienza con Babylon è tornato in radio con Zeitgeist su TRX in compagnia di Guè Pequeno per raccontare la storia della musica rap.

Come direttore artistico, oltre all’ormai storico Mi Ami Festival, si è occupato del Red Bull Sound Clash nel 2019 e di Cuori impavidi di quest’anno.

Dal 2019 cura e conduce Niente di strano, un format on line con live e interviste in diretta dagli uffici di Buddybank, al diciannovesimo piano della Torre Unicredit di Milano.