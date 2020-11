Domani sera andrà in onda la seconda puntata dei live di X Factor e a condurla sarà Daniela Collu. La presentatrice e speaker radiofonica prenderà il posto di Alessandro Cattelan che, soltanto ieri, aveva annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. L’influencer fa parte della famiglia del talent show già da diversi anni.

Ieri mattina era arrivato un posto sul profilo ufficiale Instagram di Alessandro Cattelan, con il quale l’amatissimo presentatore ha annunciato di aver contratto il Coronavirus. Queste le parole del conduttore:

Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!

Sta bene Alessandro, fortunatamente. Ma il risultato positivo del tampone lo obbliga a rimanere in isolamento a casa sua, e lo costringerà a saltare la seconda puntata del programma che conduce con enorme successo da 10 stagioni. Numerosi i messaggi di amici e colleghi che gli hanno dimostrato vicinanza in questo momento difficile. Tra i tanti spicca il commento il Emma Marrone, uno dei 4 giudici di quest’anno.

Credit: Sky Italia – X Factor

A sostituirlo e ad affiancare i quattro giudici del talent show, sarà un volto noto nella famiglia di X Factor, Daniela Collu.

Chi è Daniela Collu

Credit: Daniela Collu – Facebook

I fan più accaniti del programma la conosceranno già da tempo, considerando che quest’anno stava già conducendo Hot Factor e, gli anni passati, era la presentatrice di Strafactor. Alla fine dei live, armata di microfono, si avvicinava ai concorrenti e ai giudici per porre loro delle domande a caldo sull’esito della puntata appena conclusa.

Credit: Daniela Collu – Facebook

Ora passerà in prima linea, sarà lei stessa a presentare i 12 concorrenti in gara e anche a decretare il primo eliminato di questa stagione. L’appuntamento è per la prima serata di domani, giovedì 5 novembre, su Sky e NOW TV.

Credit: GLOBO NEWS – Youtube

Daniela è molto famosa anche sui social, dove gestisce un profilo molto seguito su Instagram e in radio, dove è speaker di punta di uno dei programmi che vanno in onda su RTL 102.5.