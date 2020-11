Che fine ha fatto Carlo Sacchetti di Bim Bum Bam?

Carlo Sacchetti è diventato molto popolare negli anni novanta grazie allo storico programma per bambini Bim Bum Bam, dove è stato autore, conduttore e anche attore, nei diversi sketch che proponeva la trasmissione.

Che fine ha fatto?

Molti si chiedono che fine abbia fatto Carlo, specialmente i bambini di allora, beh, dovete sapere che Carlo non ha mai abbandonato il mondo della televisione.

Anzi, tutt’altro, ha scritto infatti alcuni dei programmi tv più di successo degli ultimi trent’anni delle reti Mediaset. Ma andiamo con ordine, ripercorriamo la sua carriera e scopriamo quali sono i suoi ultimi progetti

Carlo Sacchetti Bim Bum Bam

Carlo Sacchetti è nato a Fara in Sabina, il 26 dicembre 1960. Inizia la sua carriera sul finire degli anni ottanta conducendo su Italia 7 il programma per bambini Super 7. Come attore prende parte alla serie tv Don Tonino, con Gigi e Andrea.

Nella stagione 1989/90 approda a Bim Bum Bam, vero e proprio programma cult, nel quale resterà fino all’ultima stagione di messa in onda nel 2000. Oltre a condurre e a lavorare come autore, Claudio si fa notare per le varie mini commedie all’interno del contenitore, tra cui Karlenstein.

I programmi come autore

Dopo la fine dell’esperienza a Bim Bum Bam, Carlo scompare dal video per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura di diversi programmi televisivi. Dal 1999 al 2004, inizia alla grande come autore per Passaparola, lo storico quiz pre serale condotto da Gerry Scotti.

In quegli anni scrive anche per La sai l’ultima, Arrivano i nostri, Come sorelle, Ballo amore e fantasia, Stelle del Mediterraneo, Canzoni sotto l’albero, Sembra ieri. Tutti programmi di successo.

E non finisce qui, in questi ultimi anni Carlo ha messo la firma su altri successi, come Il reality calcistico Campioni, condotto da Ilaria D’Amico Paperissima e Paperissima Sprint e soprattutto Striscia la Notizia, al quale lavora da più edizioni a partire dalla stagione 2005.