Tanti la ricordano per il suo ruolo di cartomante in Luna Park, ma che fine ha fatto, oggi, Cloris Brosca? Imminente il suo ritorno in Tv

Ricordate Cloris Brosca, la Zingara del noto e datato programma di Rai 1 intitolato Luna Park? Bene, vi siete mai chiesti che fine abbia fatto la cartomante che faceva capolino in tutte le televisioni italiane nei pre serata dei primi anni ’90? Dopo quell’esperienza era praticamente scomparsa dai palinsensti. Palinsesti in cui, però, si sta preparando per tornare.

Quante volte vi siete chiesti che fine abbiano fatto degli attori, conduttori o semplici personaggi televisivi che per un certo periodo erano presenze fisse e poi invece sono scomparsi nel nulla? Siamo certi che uno di questi e proprio Cloris Brosca.

Luna Park è stato un programma televisivo a premi in onda dal 12 dicembre 1994 al 28 giugno 1997, nella fascia preserale di Raiuno. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti, la luna rossa e la luna azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna (legati da un vincolo familiare o di amicizia oppure colleghi di lavoro) con lo scopo di accumulare la vincita più alta e diventare i campioni della puntata.

Diversi giganti della televisione italiana hanno condotto il programma nelle tre diverse edizioni. Da Milly Carlucci a Fabrizio Frizzi, passando per Mara Venier, Pippo Baudo, Giancarlo Magalli e Carlo Conti.

Una sola presenza nel cast è stata fissa dalla prima all’ultima puntata. Stiamo parlando proprio della Zingara: la cartomante che decideva i destini dei concorrenti nel gioco con le sue carte. Ad interpretarla, proprio Cloris Brosca.

Ma dal 1997 in poi, che fine ha fatto lei?

Cloris Brosca torna in tv

Dopo l’esperienza di Luna Park, Cloris si è dedicata alla sua più grande passione, il teatro. Ha recitato in opere di grande spessore come “L’amica geniale”.

In televisione, in realtà, ci è anche tornata. Per delle brevi e marginali apparizioni in Quelli che il calcio nel 2015 e in 90 Special nel 2018.

Ora la bella mora napoletana si prepara a tornare con un ruolo abbastanza centrale in un nuovo programma targato Rai. Il programma in questione si chiamerà Citofonare Rai 2 e andrò in onda prossimamente su Rai 2, appunto.

A guidare il programma ci penseranno Paola Perego e Simona Ventura. Mentre Cloris vestirà i panni della “vicina di casa”.