Che fine ha fatto Dafne Fernandez, Marta di Un Paso Adelante?

Dafne Fernandez è diventata famosa in tutto il mondo grazie al successo della serie tv Un Paso Adelante, dove interpretava il ruolo della ballerina Marta Ramos. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso Dafne.

Dafne Fernandez, gli inizi

Dafne Fernandez nasce a Madrid, il 31 marzo del 1985. Non è un caso se ha raggiunto la notorietà interpretando una ballerina, perché la Fernandez ha anni di studio della danza alle spalle.

Ha iniziato a ballare ad appena tre anni e già ad otto è entrata nel Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, continuando a studiare fino ai diciotto anni.

Fa il suo esordio dietro la macchina da presa ad appena undici anni e prende parte a diverse pellicole, come Pajarico e Goya, entrambe dirette da Carlos Saura, Tra le gambe di Manuel Gomez Pereira e Juego de Luna di Monica Laguna.

La popolarità

Dal 2002 al 2005, Dafne è una delle protagoniste di Un Paso Adelante, serie televisiva di enorme successo. In Italia, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi per la regia di Vincenzo Terraciano provarono a replicare il successo dando vita alla serie Grandi Domani, che sposta l’ambientazione dalla Spagna a Roma, ma senza avere grandi risultati di audience.

Dafne, negli anni successivi prende parte a diverse serie tv, tra cui Hospital Central, Los Serrano, Sexo en Chueca e soprattutto a Tierra de Lobos, L’amore e il coraggio, altro grande successo. Al cinema invece la troviamo in Malamuerte, di Vincente Perez Herrero, in un ruolo drammatico, forse, la sua migliore interpretazione.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, oltre a mettere su famiglia, la Fernandez ha continuato a dividere i suoi impegni tra cinema e televisione. In tv, appare in tre serie che hanno avuto molto successo in Spagna: Inquilinos, Chiringuito de Pepe e Dorien.

Al cinema, ha recitato in Viral di Lucas Figueroa, Real Playing Game di Tino Navarro e David Rebordao e in Perfectos Desconocidos, remake del nostro Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, per la regia di Álex de la Iglesi.