Chi è Fabrizio Lucci? Conosciamo meglio il compagno di Vittoria Puccini

Vittoria Puccini, dopo le storie d’amore con Alessandro Preziosi, con cui ha avuto la figlia Elena, oggi adolescente, e quella con Claudio Santamaria, da qualche anno fa coppia fissa con Fabrizio Lucci. Anche Fabrizio, come Vittoria fa parte del mondo del cinema, ed è proprio su un set che i due si sono conosciuti.

Ma mentre Vittoria, in quanto attrice è più esposta mediaticamente, Lucci lavora “per così dire” dietro le quinte, ma svolge un lavoro non meno importante e decisivo per la riuscita di un film, siete curiosi? Conosciamolo meglio.

Fabrizio Lucci, chi è?

Fabrizio Lucci è uno dei più noti e importanti direttori della fotografia del cinema italiano. Romano, classe 1961, è nato il 30 luglio. Per lui, parlano i film e le serie tv a cui ha dato i suoi colori, le sue sfumature.

Fabrizio ha esordito nel 1996, e da allora, alternandosi, tra cinema e televisione, non si è più fermato. A dargli la notorietà. è stata in primis la fiction, qualche titolo? Dio vede e provvede, Don Matteo, Sacco e Vanzetti, Giovanni Paolo II, Ho sposato uno sbirro.

E ancora: Guerra e Pace, L’isola dei segreti, Anna Karenina, Non è mai troppo tardi, C’era una volta Studio Uno, Ognuno è perfetto, sono solo alcune delle serie tv di cui Lucci è stato direttore della fotografia.

Lucci al Cinema

Tantissimi anche i film a cui Lucci ha prestato opera, a cominciare dal sodalizio con Paolo Genovese. I due episodi di Immaturi, Una famiglia perfetta, Tutta colpa di Freud, Sei mai stata sulla luna?, Perfetti Sconosciuti e The Place.

Lo sguardo sapiente di Lucci si nota proprio in queste due ultime pellicole, di impianto tipicamente teatrale.Importante anche la collaborazione con Leonardo Pieraccioni, in Un fantastico via vai, Il professor Cenerentolo e in Se son rose.. E con Alessio Maria Federici, in Fratelli Unici e in Tutte lo vogliono.

Vittoria e Fabrizio

Per Vittoria e Fabrizio, galeotto fu il set della fiction Anna Karenina, dove tra un ciak e l’altro, i due, hanno avuto modo di conoscersi e… innamorarsi. In questi ultimi anni Vittoria, non si è mai sottratta nel parlare della sua vita con Fabrizio, tenendo a rimarcare le loro similitudini, lavorative e non, e che spesso non hanno bisogno di parole per capirsi, così grande è l’intesa.

In una recente intervista, in merito a Fabrizio, Vittoria, ha dichiarato: “Proviamo a tirare fuori il meglio di noi stessi stando insieme. O almeno ci proviamo. Tendo a descriverlo come un uomo risoluto. Ma è pure un gran figo! A parte che è bello, il che non guasta, ma poi sa come vivere”.